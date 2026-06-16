Ávila acogerá desde septiembre una exposición sobre el legado cultural y creativo de miembros del Cuerpo de Intendencia

Los participantes en la presentación de la exposición sobre el Cuerpo de Intendencia. - AYTO ÁVILA

ÁVILA 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Museo de la Intendencia de la capital abulense acogerá el próximo otoño la exposición 'Arte, palabra y cultura' que trata de poner en valor el legado cultural, litrario y creativo que han desarrollado muchos de los miembros Cuerpo de Intendencia de forma paralela a su vocación de servicio.

El alcalde , Jesús Manuel Sánchez Cabrera, junto con el presidente de la Asociación de Veteranos del Cuerpo de Intendencia, el general José María Barutell; y el coronel Mario Timón, de la Dirección de Asuntos Económicos del Ejército de Tierra, entre otros, ha presentado esta muestra que se podrá ver del 24 de septiembre al 25 de octubre.

La muestra, que se podrá ver en la antigua Academia de Intendencia de Ávila, en el palacio de Polentinos, reunirá obras y aportaciones culturales realizadas por miembros del Cuerpo de Intendencia, y ofrecerá al visitante una visión del "talento, la sensibilidad y la capacidad creativa" que también forman parte de la identidad y trayectoria personal y profesional de este cuerpo.

Organizada por la Asociación de Veteranos del Cuerpo de Intendencia, la exposición está dirigida tanto a los integrantes del citado cuerpo como a los miembros de su Asociación de Veteranos y, de manera especial, al conjunto de la sociedad abulense.