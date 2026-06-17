Ávila celebrará el Día del Orgullo con campaña de sensibilización y la iniciativa LGTB Fiendly en comercio y hostelería

ÁVILA 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Ávila celebrará el Día del Orgullo LGTBI con una campaña de sensibilización, un photocall, la lectura de un manifiesto y la iniciativa LGTBI Friendly entre el comercio y la hostelería locales.

Con el lema 'Orgullo de ser. Orgullo de respetar', la campaña se desarrollará en torno al día 28 de junio, en el que se conmemora el Día Internacional del Orgullo LGTBI, una fecha que, tal como ha señalado la teniente de alcalde de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Ávila, Paloma del Nogal, debe invitar "a reflexionar sobre el derecho de las personas a poder ser quienes son, sin miedo ni discriminación".

Con este objetivo, las actividades en torno a esta jornada incluirán una lectura de un manifiesto el propio 28 de junio, un día en el que también se instalará un photocall en el Mercado Chico para que las personas puedan hacerse fotos con la bandera arcoíris de fondo, a la vez que se repartirán pulseras con la bandera, detalla el Ayuntamiento a través de un comunicado.

De la misma forma, la campaña incluirá la difusión de mensajes de sensibilización en las pantallas y tótems digitales de la ciudad en los que se podrán leer mensajes, durante toda la semana. En ellos, se podrá leer 'Orgullo de respetar', 'Orgullo de no juzgar', 'Orgullo de convivir en diversidad', 'Orgullo de tratar a todos por igual', 'Orgullo de sumar, no de excluir', 'Orgullo de construir una ciudad para todos/as', 'Orgullo de la libertad', 'Orgullo de la igualdad', 'Orgullo de la inclusión'.

También se impulsará la iniciativa 'LGTBI Friendly' entre el comercio y la hostelería locales, de modo que se quiere hacer llegar al conjunto de la ciudadanía para favorecer una participación amplia y diversa.

Así, tal como ha señalado la teniente de alcalde de Servicios Sociales, se busca promover la igualdad de trato, el respeto y la convivencia entre la ciudadanía, visibilizando la diversidad afectivo sexual y de género y reforzando el compromiso municipal con una ciudad inclusiva, libre de discriminación y respetuosa con los derechos de todas las personas.