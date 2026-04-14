Ávila celebrará San Segundo con una treintena de actividades que incluye música y las ferias del barro y el disco

ÁVILA 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Ávila ha programado a partir de la próxima semana una treintena de actividades para celebrar al patrón de la ciudad, San Segundo, que se festeja el 2 de mayo.

Entre las actividades figuran competiciones deportivas, espectáculos infantiles, conciertos de folklore con Mayalde y Antier Folk, las ferias del Barro y del Disco, el Día de la Danza y también un certamen de tunas.

La teniente de alcalde de Turismo y Cultura y el concejal de Turismo, Deportes y Fiestas del Consistorio abulense, Sonsoles Prieto y Carlos López, respectivamente, junto con el presidente de la Cofradía de San Segundo, Juan Pedro Pedrero, han presentado la programación confeccionada para estas fiestas, que arrancarán con la Feria del Libro el 22 de abril y varias competiciones deportivas el día 25.

Hasta mediados de mayo se celebrará al patrón de la ciudad con un programa en el que el folklore y la tradición tendrán protagonismo como señas de identidad de unas fiestas que se completarán con las religiosas que se organizan desde la cofradía.

La programación incluirá conciertos, competiciones deportivas y actividades para todas las edades y gustos como la tradicional Feria del Barro, que alcanza su edición número 34; la celebración del Día Internacional de la Danza, el 29 de abril; o la Feria del Disco, Cómic y Coleccionismo, del 1 al 3 de mayo.

Entre los conciertos y las actividades culturales, el profesor de la Escuela Municipal de Música Jesús Gutiérrez presentará el próximo 25 de abril su trabajo titulado 'Los planetas' en el Auditorio de San Francisco, espacio que acogerá el 1 de mayo la actuación de Mayalde.

También el folklore será protagonista el 2 de mayo, con Antier Folk, y el lunes 4 de mayo se podrá asistir al espectáculo poético musical 'Doce sones para doce poetas'. Habrá más música, de la mano de los abulenses Hovercraft, el 8 de mayo en San Francisco, y un concierto tributo a José Luis Perales el día 10 en este mismo espacio.

Las actividades musicales se completarán, además, con el I Certamen de Tunas Ciudad de Ávila, que se desarrollará los días 15 y 16 de mayo y que incluirá un concurso de rondas, un concurso de pasacalles y el propio certamen de tunas.

También habrá actividades infantiles en la programación de las fiestas de San Segundo, con un taller de jardín en el lienzo norte de la muralla el 1 de mayo; el espectáculo infantil titulado 'La gota aventurera' el día 2; o el espectáculo 'Una experiencia mágica inmersiva', Premio Nacional de Magia 2025, que se podrá ver el 3 de mayo.

DEPORTES

En cuanto a las actividades deportivas, que también protagonizan estas fiestas, comenzarán el 25 de abril con tres competiciones deportivas la misma jornada: el II Torneo de Rugby Inclusivo 'Ciudad de Ávila', que contará con media docena de equipos; el Duatlón de Ávila y la quinta edición de la Ciclomarcha Familiar Arrabal de San Nicolás.

Entre la decena de pruebas y actividades deportivas que incluye el programa de las fiestas de san Segundo también figuran el Trofeo de Pesca San Segundo y la Carrera Infantil San Segundo el 10 de mayo; un Torneo de Fútbol 11 el 16 de mayo; o el IV Torneo de Primavera de Voleibol y la Marcha por la Discapacidad de Pronisa, ambos el 17 de mayo.

Todas las actividades se podrán consultar en la web municipal y las redes sociales del Ayuntamiento de Ávila y se completarán, además, con las celebraciones religiosas.

El miércoles 29 de abril comenzará, a las 19.00 horas, el triduo en honor a San Segundo, el pregón de las fiestas y la entrega de medallas y distinciones a los hermanos cofrades. El viernes 1 de mayo a las 17.00 horas se celebrarán el triduo, la misa y la ofrenda floral al santo y, al finalizar, se llevará a cabo la procesión de traslado de la figura del santo desde la ermita de San Segundo hasta la catedral. En la procesión, se contará con el acompañamiento de los grupos de dulzaina y tamboril Raíces y Avento.

En cuanto a la misa de la festividad de san Segundo se celebrará el 2 de mayo a las 11.00 horas en la catedral de Ávila, tras la que se realizará la tradicional procesión hasta la ermita del santo. En ella, de acompañamiento musical, intervendrán el grupo folklórico Urdimbre, la Banda de Música de Ávila y el grupo de dulzaina y tamboril Raíces.

Este mismo día, la ermita del santo, en la ribera del río Adaja, estará abierta desde las 8.00 horas y durante toda la jornada, mientras que la tradicional subasta de regalos se realizará a partir de las 17.00 horas.