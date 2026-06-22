Ávila cierra el curso de los 25 años del Parque de Educación Vial con el espectáculo 'Poli marchoso' y la agente 'Rosi'

Espectáculo que ha cerrado el curso del 25 aniversario del Parque de Educación Vial de Ávila. - AYUNTAMIENTO DE ÁVILA

ÁVILA 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Ávila ha cerrado este lunes los actos del 25 aniversario que ha cumplido el Parque Municipal de Educación Vial con un espectáculo del 'Poli marchoso' y de la agente especial 'Rosi' en torno a la seguridad y educación vial.

El alcalde de Ávila, Jesús Manuel Sánchez Cabrera, junto con la directora provincial de Educación, Laura Martín; la teniente de alcalde de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Ávila, Paloma del Nogal, y los responsables del parque, Margarita Martín y Francisco García, han dado la bienvenida a los más de 900 escolares de entre 1º y 4º de Educación Primaria de una decena de colegios de la ciudad que han acudido a este espectáculo.

Los alumnos se han dado cita en el Centro de Exposiciones y Congresos Lienzo Norte en un acto que ha servido de colofón no sólo al curso escolar sino también a los actos de celebración del 25 aniversario del parque.

El regidor abulense ha destacado el trabajo que se realiza en educación vial desde estas instalaciones situadas en el jardín de San Antonio por las que, en todo este tiempo, han pasado más de 46.000 escolares, con el objetivo de recibir nociones y formarse tanto como peatones como en seguridad y educación vial.

De la misma forma, la directora provincial de Educación ha destacado la realización de este tipo de iniciativas con los más jóvenes para trabajar en una educación responsable desde los valores cívicos y la convivencia.

En este sentido, ha señalado que la educación vial es una materia necesaria que se hace llegar con música, baile y canciones a los más pequeños.

Así, el 'Poli marchoso', José Vázquez, agente de Policía Local del Ayuntamiento de Oviedo, acompañado por sus inseparables 'Tuca' y 'Sapito', además de Margarita Martín y la agente especial 'Rosi', han sido los encargados, con bailes, canciones y juegos, de un espectáculo de sensibilización para los más pequeños en materia de seguridad vial.