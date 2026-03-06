Por Ávila defiende "sin fisuras" al sector primario frente a quienes tienen mensajes distintos aquí y en Bruselas

ÁVILA 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Por Ávila a las elecciones de la Junta de Castilla y León, Pedro Pascual, ha mostrado su apoyo "sin fisuras y sin contradicciones" al sector primario de la provincia de Ávila, frente a otras formaciones políticas que en Castilla y León "tienen un mensaje y a la hora de votar en Bruselas, tienen otro distinto".

Por Ávila defiende la necesidad de "potenciar el relevo generacional, así como defender a los sectores agroganadero y agroalimentario en la provincia como una forma efectiva de generar empleo y fijar población", detalla a través de un comunicado. El apoyo al sector primario es una de las "máximas" de Por Ávila en todas las instituciones donde tiene representación política.

El candidato de la formación abulense a las elecciones autonómicas de Castilla y León, Pedro Pascual, ha incidido en que agricultores y ganaderos contarán con ese respaldo "siempre" y "sin fisuras", y con un "mensaje coherente" también en las Cortes de Castilla y León, "si así lo eligen los ciudadanos con su voto".

Dentro de las líneas programáticas de Por Ávila, Pascual ha recalcado la importancia de establecer "políticas efectivas para potenciar el relevo generacional en el campo, así como medidas consensuadas con todos los grupos políticos que favorezcan la fijación de población en el medio rural". En este sentido, el candidato de la formación abulense ha incidido en que el sector primario "es clave para el mantenimiento de pueblos".

Asimismo ha reivindicado una "mayor atención" de la Junta a la industria agroalimentaria. Pascual ha recordado que este sector es "clave" en la generación de empleo y emprendimiento en el medio rural, por lo que considera "fundamental" que se potencien las ayudas a las iniciativas que promueven los alimentos de calidad y el consumo de productos de kilómetro cero.

El candidato de Por Ávila ha destacado que la provincia abulense es el "escenario perfecto" para impulsar iniciativas que potencien la agroalimentación, la ganadería y la agricultura, por lo que ha defendido que se lleven a cabo medidas para el desarrollo de estas actividades en las zonas rurales y potenciar, así, la fijación de población y la generación de empleo.

Pascual ha afeado las políticas de los partidos "de siempre" respecto al sector primario, que tienen un "doble mensaje": "por una parte, el que sostienen en Castilla y León y en Ávila y, por otra parte, la posición que mantienen en la Comisión Europea votando en contra de los intereses del campo".

De esta forma, Pedro Pascual ha recordado siempre ha mantenido una postura "firme" durante estos seis años como procurador en las Cortes de Castilla y León, y se ha hecho "eco" de las reivindicaciones que le han transmitido los agricultores y ganaderos abulenses.

"Asimismo, Por Ávila seguirá insistiendo para que las administraciones provincial, regional y nacional ejerzan una reivindicación efectiva por el sector primario en Europa", ha añadido.

