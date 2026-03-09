Por Ávila demanda más plazas en residencias y pide a la Junta aclarar el futuro de la residencia de Rufino Martínez

Pedro Pascual, durante su visita a la residencia. - POR ÁVILA

ÁVILA 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Por Ávila a las elecciones autonómicas, Pedro Pascual, ha demandado más plazas de residencias para mayores en la provincia a la vez que ha pedido a la Junta que aclare el futuro de la residencia situada en la calle Rufino Martín, cuya permanencia en el tiempo considera necesaria.

Asimismo, Pascual ha exigido la puesta en marcha de residencias socio hospitalarias en el medio rural, con un proyecto piloto en el Valle del Tiétar, cuya proposición se aprobó por unanimidad en las Cortes de Castilla y León.

Pascual ha recalcado que, a lo largo de esta última legislatura, Por Ávila ha preguntado en diversas ocasiones en las Cortes por el futuro de la residencia de Rufino Martín, en la capital abulense, de titularidad autonómica. Preguntas a las que "nunca se ha respondido con claridad". "Se han salido por la tangente y nunca nos han dicho qué van a hacer con este centro residencial de personas mayores", ha asegurado en declaraciones recogidas por Europa Press.

Asimismo, ha manifestado su apoyo al personal de la residencia, en cuanto a la "problemática laboral" que atraviesan, y ha pedido que esta situación se solucione cuanto antes. Además, ha manifestado que Por Ávila pide respuestas sobre el "futuro" no solo de la residencia, sino del propio edificio que lo acoge, y ha criticado que la residencia se esté "infrautilizando", al tener habitaciones "sin ocupar", pese a que existe una alta demanda de plazas residenciales no solo en la capital, sino también en la provincia de Ávila.

En este sentido, el candidato de la formación abulense ha valorado que se vaya a construir una nueva residencia de titularidad autonómica, aunque se haya comenzado con dos años de retraso. Pero, ha puntualizado, su construcción "no debería suponer la desaparición de la residencia de Rufino Martín precisamente por la necesidad de plazas en toda la provincia".

Por todo ello, en el caso de contar con el apoyo de los abulenses en las próximas elecciones, Pedro Pascual se ha comprometido a trabajar "para que se aumenten las plazas residenciales para las personas mayores de toda la provincia".

También insistirá en que se lleve a cabo la iniciativa, propuesta por la formación abulense y aprobada por unanimidad en las Cortes regionales, para poner en marcha residencias socio hospitalarias, cuyo proyecto piloto se llevaría a cabo en el Valle del Tiétar.

El objetivo de estos centros sería la atención a enfermos crónicos y pluripatológicos, así como la convalecencia de intervenciones quirúrgicas y patologías de ingreso que puedan pasarse "más cerca de casa", en lugar de en el hospital de referencia.

Dentro del programa de Por Ávila para las personas mayores, Pascual ha recalcado la necesidad de romper con la "brecha digital", sobre todo en el medio rural y paliar la soledad no deseada. Asimismo, ha defendido la necesidad de realizar "un plan para evitar el maltrato a las personas de edad".

"Y, a la vez que hay que potenciar la pediatría para los niños de la provincia, el candidato abulense ha abogado por impulsar la atención geriátrica tanto las zonas rurales como en las de más población", ha finalizado.

