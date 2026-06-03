Ávila estrena su primer mirador estelar, un punto de observación astronómico en el que se han invertido 37.500 euros

ÁVILA 3 Jun. (EUROP PRESS) -

El Ayuntamiento de Ávila estrena un nuevo mirador estelar junto a la carretera de Sonsoles, un punto de observación "que servirá para potenciar la ciudad como escenario del turismo astronómico", como así lo ha aseverado el alcalde, Jesús Manuel Sánchez Cabrera, quien ha visitado este nuevo espacio, en la calle Méndez Álvaro.

El alcalde ha estado acompañado por el teniente de alcalde de Turismo y Cultura, Carlos López, y el jefe del Servicio Territorial de Cultura de la Junta de Castilla y León, Alejandro Núñez.

Este nuevo permite disponer de un punto de observación estelar y de fenómenos astronómicos, como el eclipse de sol que se producirá el próximo 12 de agosto, y ha supuesto una inversión de 37.510,30 euros, IVA incluido, financiados por fondos europeos y que se enmarca en las iniciativas del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino 'Una muralla verde'.

"Los cielos limpios y la escasa contaminación lumínica" de la capital abulense son el escenario "idóneo" para la instalación del primer mirador de estas características con el que cuenta la ciudad, un espacio que cuenta con elementos como indicativos o tótems de los puntos cardinales y una rosa de los vientos de 50 metros cuadrados pintada en la superficie.

La parcela se ha cerrado con una talanquera en su parte oeste, como medida de seguridad para los usuarios, y también se ha instalado un sistema de iluminación acorde al uso que se pretende para este espacio.

Como actividad inicial se ha organizado una observación astronómica que se realizará este jueves, de la mano del Grupo de Observadores Astronómicos de Ávila (GOAA). En ella, desde las 22 horas y con acceso libre, se ofrecerá una charla con láser verde y también habrá observación con telescopios, entre otros elementos.