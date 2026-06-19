Por Ávila insta a suprimir los peajes de la AP-6 y AP-51 y ofrece colaboración a la Junta para su bonificación

ÁVILA 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Por Ávila en el Ayuntamiento de la capital abulense instará, en el próximo pleno que se celebrará en el Consistorio, a la supresión de los peajes de la AP-6 y la AP-51, así como a promover su bonificación, hasta su supresión definitiva, en colaboración entre todas las administraciones.

En una moción que ha presentado este grupo político para su debate en el próximo pleno, Por Ávila recuerda que ambas vías de comunicación, si bien nacieron como instrumentos para mejorar la movilidad, han supuesto históricamente un "importante agravio" para los abulenses, trabajadores y empresas de Ávila, al penalizar, a través de los peajes asociados, la competitividad del tejido empresarial, encarecer los desplazamientos cotidianos de trabajadores y estudiantes y dificultar la atracción de actividad económica y población.

Son numerosas las ocasiones en las que tanto esta formación como el conjunto de la sociedad abulense ha reclamado el fin de estos peajes, por considerarlos "un lastre para el desarrollo" tanto de la ciudad como de provincia. De forma paralela a esta reivindicación, el equipo de Gobierno de XAV en el Ayuntamiento de la capital abulense ha expresado en reiteradas ocasiones su voluntad de colaborar en cuantas iniciativas permitan aliviar la carga económica que soportan los usuarios de estas infraestructuras, llegando, incluso, a plantear su participación en fórmulas de bonificación, mientras se alcanza una solución definitiva.

Igualmente, XAV recuerda que, en campaña electoral, el ahora ya presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, expresó su disposición a impulsar la bonificación de estos peajes, un compromiso que ahora entiende que se puede hacer realidad a través de la Consejería de Movilidad y Transformación Digital de la Junta de Castilla y León, con el reciente nombramiento como consejera de una abulense.

Así, el Grupo Político Por Ávila en el Ayuntamiento de la capital abulense no sólo instará al Gobierno de España a la supresión inmediata de los peajes existentes en las autopistas AP-6 y AP-51 sino que también refrendará su disposición a colaborar con la Junta de Castilla y León, la Diputación Provincial de Ávila y cuantas administraciones e instituciones puedan sumarse a esta iniciativa, con el fin de promover conjuntamente un plan de bonificación de estos peajes, que permita reducir el coste para los usuarios mientras se produce su supresión definitiva por parte del Estado.