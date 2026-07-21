Ávila Invita A Descubrir El Atardecer Desde La Muralla Con Apertura Hasta Las 22.00 Horas Y Actividades Nocturnas - AYUNTAMIENTO DE ÁVILA

ÁVILA, 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Ávila invita a descubrir el atardecer en la capital abulense desde un monumento de excepción, como es la muralla, con apertura hasta las 22.00 horas y actividades nocturnas.

La campaña 'Atardeceres en la muralla' recuerda que, durante los meses de julio y agosto, se puede disfrutar de un momento único desde el adarve de la muralla a través del horario de cierre y también de actividades como las visitas teatralizadas nocturnas, que se desarrollan los miércoles y jueves y permiten conocer el monumento, su historia y leyendas de la ciudad de una manera divertida, así como con las Experiencias en la Muralla, los sábados, una oportunidad gastrocultural al atardecer.

Estas actividades programadas, tal como ha señalado el teniente de alcalde de Turismo y Cultura del Ayuntamiento de Ávila, Carlos López, comienzan a las 20.30 horas, mientras que, de viernes a martes se puede, además, visitar la muralla hasta las 22 horas, proporcionando momentos inolvidables desde un escenario excepcional.

La campaña 'Atardeceres en la Muralla' y las actividades nocturnas que se promocionan se enmarcan en los objetivos del Plan Estratégico de Turismo de la ciudad para el periodo 2025-2029, centrados en la diversificación y desestacionalización de la oferta turística y la modernización y profesionalización del sector, además de hacer de Ávila un destino turístico sostenible.