Por Ávila pide el voto para lograr el segundo procurador en las Cortes el 15M y reforzar las intereses de la provincia

Por Ávila presenta su candidatura a las Cortes en el monumento de Los Cuatro Postes de la capital abulense - EUROPA PRESS

ÁVILA, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El procurador de Por Ávila en las Cortes, Pedro Pascual, ha pedido este jueves el respaldo electoral para lograr un segundo representante en el Parlamento autonómico con el objetivo de "sorprender" a la provincia y reforzar la defensa de sus intereses en materias como sanidad, educación e infraestructuras.

La formación abulense ha presentado su candidatura en un acto celebrado en la explanada del monumento de los Cuatro Postes de la ciudad abulense, donde Pascual ha recordado que lleva dos legislaturas y esta sería la tercera que afrontaría dispuesto a "ir a por todas".

Su intención es continuar su trayectoria política "con mucha más ilusión y ganas" y con el objetivo de "ir a morir y a matar por Ávila".

Durante su intervención, el procurador ha destacado su experiencia en el ámbito sanitario y su compromiso con la provincia y ha defendido la necesidad de reforzar la presencia de perfiles vinculados a los servicios públicos en las listas electorales, al considerar que las principales competencias autonómicas son sanidad, educación e infraestructuras.

En este sentido, ha apelado a la unidad del electorado abulense y al carácter decisivo de Por Ávila en las Cortes. "Hemos demostrado que somos determinantes en muchas comisiones", ha señalado, un punto en el que se ha referido a su misión de ser "más determinantes todavía", en un contexto en el que "se va a depender de pequeños votos y detalles".

En esta línea, ha incidido en que después de toda la experiencia adquirida estos años y los logros conseguidos, si el partido "sacara los procuradores" que esperan, los abulenses se "iban a sorprender en esta legislatura".

El acto ha sido presentado por el presidente del partido, José Ramón Budiño, quien ha puesto en valor el trabajo desarrollado por Pascual y ha destacado el peso adquirido estos años por la formación política en Valladolid.

En el transcurso del encuentro, se ha presentado oficialmente la candidatura que acompaña a Pedro Pascual. En segundo lugar, figura Pilar Muñohierro, maestra; en el tercer puesto, Adrián Mateo, ingeniero y teniente de alcalde de El Tiemblo; en cuarto lugar, Mercedes Soto, alcaldesa de Muñomer del Peco; en quinto, Daniel Grande, alcalde de Tornadizos de Ávila; en sexto, Ester González, diputada provincial; y en séptimo, Luis Benito Muñoz, alcalde de Villaflor. Cierran la lista Concepción Cortés, concejala en Cardeñosa; Francisco Hernández de la Cruz, alcalde de Mombeltrán; y Paloma del Nogal, vinculada al trabajo social con mayores, jóvenes y colectivos vulnerables.

Pascual ha concluido su intervención apelando directamente a los abulenses, al asegurar que "Ávila merece muchísimo" y que "no hay que renunciar a nada", antes de remarcar que "Ávila merece más".