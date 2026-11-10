Ávila pone en marcha un programa de intervención educativa que llega a casi 600 jóvenes de centros de la ciudad

Un momento de la presentación de los programas. - AYUNTAMIENTO

ÁVILA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Ávila ha puesto en marcha este curso académico en los centros educativos un programa de intervención destinado al alumnado de primer a cuarto cursos de Educación Secundaria Obligatoria (ESO), con el objetivo "de trabajar el fortalecimiento de su desarrollo socioemocional y el conocimiento, la valoración y el sentimiento de pertenencia a un colectivo o a la ciudad".

La teniente de alcalde de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Ávila, Paloma del Nogal, junto con Teresa Rodríguez, educadora social y coordinadora de los programas educativos de Juventud, entre otros, ha presentado hoy estos programas que se han puesto en marcha en el mes de octubre y ya han registrado una treintena de intervenciones, a través de las que se ha llegado a 588 jóvenes (329 chicos y 259 chicas).

Son, en concreto, tres programas de intervención educativa los que se han puesto en marcha: en dos de ellos, se trabaja directamente con el alumnado de ESO en los centros educativos, mientras que el tercero es una Escuela de Familias y Agentes Educativos que también se desarrollará en los propios centros.

Con el alumnado de primer y segundo cursos de ESO, se pone en marcha el programa 'Raíces', centrado en el desarrollo emocional y la educación para la ciudadanía, señala el Consistorio a través de un comunicado.

A través de diferentes recursos y en dos sesiones, se busca contribuir al crecimiento de los jóvenes aumentando su resiliencia y una participación comprometida con el entorno, fortaleciendo tanto el bienestar individual como la cohesión social con el municipio. Este programa, además, se completa con una Escuela de Familias y Agentes Educativos, que se realiza desde el Ayuntamiento de Ávila en colaboración con los centros educativos y las familias de los alumnos.

En cuanto al segundo programa, denominado 'Rumbo', permite intervenir con jóvenes de tercer y cuarto cursos de ESO, para trabajar un pensamiento crítico, la toma de decisiones y el desarrollo personal.

De esta forma, con el primer programa, el alumnado descubre el valor de formar parte de una comunidad, mientras que, a través del segundo programa, aprende a desenvolverse en ella con autonomía, responsabilidad y pensamiento crítico.

El Ayuntamiento ha invitado a los centros educativos de ESO de la ciudad a participar en estos programas de intervención "que resultan de utilidad para la formación e información del alumnado y su desarrollo".

PENSAMIENTO CRÍTICO

El programa de intervención en centros educativos del Ayuntamiento de Ávila cuenta con tres educadoras sociales que trabajan directamente en horarios de tutoría con el alumnado de ESO.

En el transcurso de esta labor, tal como ha señalado Teresa Rodríguez, coordinadora del programa, se ha detectado que los jóvenes están creciendo en un entorno hiperconectado, cambiante y exigente, en el que, a menudo, echan en falta estrategias y herramientas prácticas para gestionar sus emociones, afrontar la presión de su entorno y tomar decisiones con criterio.

Ante este reto, se han puesto en marcha los programas Rumbo y Raíces, dos iniciativas complementarias, diseñadas precisamente para responder a lo que se observa en las aulas: la necesidad de ofrecer a los jóvenes un espacio seguro donde aprender a conocerse, a relacionarse de forma saludable y a construir su propio proyecto de vida.

Con el lema 'Crecer en Ávila', el programa 'Raíces' desarrolla cuatro sesiones en los dos primeros cursos de ESO, de tal manera que en primero de ESO se explican los recursos que ofrece la ciudad de Ávila y se dota a los participantes de conocimientos básicos sobre la cultura general de la ciudad en la que viven.

Se trabaja con ellos de forma activa, en el sentido de pertenencia, acercándoles a su patrimonio material e inmaterial, para que valoren y sientan como propio el entorno en el que crecen.

Por su parte, en segundo de ESO, se insiste en la importancia que tiene el conocerse a uno mismo, el parar a escucharse y a dedicar tiempo a pensar y reflexionar sobre aquello que les aporta beneficios y lo que no, a través de herramientas para mejorar su autoestima y aprender a resolver conflictos de manera pacífica.

En cuanto al programa 'Rumbo', se enfoca a alumnos de tercer y cuarto cursos de ESO, trabajando, sobre todo, el pensamiento crítico y la toma de decisiones y analizando la fuerte presencia de influencias externas, el grupo de iguales y los entornos digitales.

SITUACIONES COTIDIANAS

En este caso, a través de dos sesiones por curso, en el primer de ellos se trabaja "aterrizando" al alumnado en situaciones cotidianas, ayudándoles a identificar la presión del entorno y a tomar decisiones con autonomía en sus relaciones diarias, mientras que, con el alumnado de cuarto de ESO, se aborda este análisis de una forma más directa y profunda con las redes sociales y el impacto de la inteligencia artificial, ofreciéndoles herramientas para navegar por estas tecnologías de forma reflexiva y con criterio propio.

A través de esta intervención directa con el alumnado, no sólo se trabajan los contenidos sino que se aprovecha también para detectar necesidades y realizar las derivaciones pertinentes a los equipos de orientación y tutores y al Área de Juventud del Ayuntamiento de Ávila, en el que se cuenta con una asesoría psicosocial.

Asimismo, se proponen escuelas de padres y madres a lo largo del curso escolar, dado que se considera que el trabajo en comunidad, involucrando activamente a todos los agentes educativos y a las familias, es más eficaz que actuar de forma aislada.