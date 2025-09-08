Ávila se prepara para celebrar el 150 aniversario de la llegada de la Academia de Intendencia a la ciudad

ÁVILA 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

La ciudad de Ávila se prepara para conmemorar el 150 aniversario de la llegada de la Academia de Intendencia a la ciudad en 1875, cuando el Palacio de Polentinos acogió a los cadetes del entonces Cuerpo Administrativo del Ejército.

Una efeméride concebida "para compartirla en totalidad con todos los abulenses y con quienes visitan la ciudad", como ha subrayado este lunes el director de Asuntos Económicos del Ejército de Tierra, el general de División Justino Tamargo, durante la presentación en rueda de prensa de un amplio programa de actos culturales, sociales y militares previsto este año.

Las celebraciones han comenzado ya a primeros de 2025, con pequeñas piezas audiovisuales que se intensificarán en septiembre y octubre. El día 13 de este mes se inaugurará en el patio del Palacio de Polentinos la Estatua del Cadete, "sufragada por suscripción popular entre miembros del cuerpo y simpatizantes".

Ese mismo día, la Academia acogerá la proyección de tres documentales, uno sobre la historia de la institución en Ávila, otro en 3D sobre la evolución del propio Palacio y un cortometraje titulado 'Un vínculo inquebrantable'.

También se abrirá la exposición 'Orígenes y evolución de la Administración Militar', que abarca desde 1875 hasta la creación del Cuerpo de Intendencia en 1915, y se presentarán dos obras artísticas: un cuadro de Ricardo Sánchez Rodríguez y una ilustración del viñetista José Manuel Guijarro.

El programa continuará con un ciclo de conferencias desde el 17 de septiembre hasta el 8 de octubre, que abordará el traslado desde Madrid, la vida de la ciudad en 1877 o la evolución de la uniformidad y simbología del cuerpo.

LA CIUDAD Y LA ACADEMIA

"La vinculación que tiene Ávila con el Ejército de Tierra nos hace sentirnos hermanos; los intendentes son hijos predilectos e hijos adoptivos de Ávila, y el Ayuntamiento es intendente de honor", ha recordado el alcalde de Ávila, Jesús Manuel Sánchez Cabrera.

El acto central tendrá lugar el 15 de octubre, festividad de Santa Teresa de Jesús, patrona compartida por la ciudad y por el Cuerpo. Ese día se celebrará un desfile solemne con unidad de honores, formaciones y músicas militares, con la participación de autoridades civiles, militares y religiosas.

El aniversario tendrá reflejo también en otras citas como el Encuentro de Músicas Militares o la Media Maratón de Ávila, donde se hará un guiño especial a la efeméride. "Lo que no se acaba es el vínculo que tenemos con Ávila, de la que podemos decir que nunca nos fuimos", ha concluido el coronel Mariano Martín, comisario de los actos.