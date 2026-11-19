Carlos López, junto a Silvia López, durante la presentación de la programación navideña. - AYUNTAMIENTO

ÁVILA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Ávila ha presentado su programación de Navidad 2026-2027, que contará con más de un centenar de actividades desde el próximo 27 de noviembre y repartirá más de 20.000 euros en premios con la incorporación de nuevos concursos nacional y local de DJs, charangas navideñas y fotografía.

Según ha informado el Consistorio en un comunicado recogido por Europa Press, el teniente de alcalde de Turismo y Cultura, Carlos López, y la concejala de Juventud, Deportes y Fiestas, Silvia López, han dado a conocer este jueves un programa que bajo el lema 'Ávila es Navidad' busca "potenciar" los espacios patrimoniales y "atraer" tanto a los abulenses como a visitantes durante el periodo invernal.

La programación arrancará el 27 de noviembre en el Mercado Chico con el concierto 'Vive la Navidad' a las 19.45 horas, a cargo de las corales Amicus Meus, La voz de las emociones y Amici Mei, al que seguirá a las 20.00 horas el encendido de la iluminación ornamental y una actuación tributo a Leiva y Pereza de la mano de Lobos.

Desde la próxima semana abrirán también 'Las casetas chicas del Chico', La Casa de la Navidad en el palacio de los Verdugo y el Mercado de Navidad en El Grande --espacio que contará de nuevo con atracciones infantiles y pista de hielo--, mientras que el Belén Municipal del palacio de Superunda inaugurará sus puertas el 4 de diciembre.

En el ámbito cultural, el programa incluye cerca de 60 propuestas, entre las que figuran el Festival Internacional Tomás Luis de Victoria, exposiciones, teatro, actividades literarias y conciertos como el de Sidecars en acústico en colaboración con el Club 100 (30 de noviembre), el de góspel de 'Rebeca Rods and Black Light Gospel Choir' (18 de diciembre), el Marimorena Fum Fum Fest con Amistades Peligrosas (19 de diciembre), el Fum Fum Fest en Nochebuena y Nochevieja con grupos locales, el de Selecta (26 de diciembre), Navidad en Vivo (del 26 al 30 de diciembre) y el espectáculo musical posterior a la entrega de las Llaves de la Ciudad al Emisario de los Reyes Magos el 4 de enero.

El calendario deportivo suma más de una docena de citas, entre ellas torneos de estrategia y rol, fútbol y pádel, la Carrera Popular de Navidad en la zona sur (20 de diciembre), el torneo 3x3 benéfico de baloncesto (26 de diciembre), la San Silvestre de Natación (28 de diciembre), la Carrera del Pavo (31 de diciembre) y el Cross Ciudad de Ávila (17 de enero).

PAPANOELADA SOLIDARIA

Asimismo, se celebrarán papanoeladas solidarias, visitas de los carteros reales a los barrios anexionados y distintos puntos de la ciudad ya en enero, y la Cabalgata del 5 de enero, que mantendrá su recorrido habitual hasta concluir en el Mercado Chico para que los Reyes Magos se dirijan a los niños desde el balcón consistorial.

Por último, en el apartado de concursos --cuyas bases se publicarán en la web y redes sociales municipales--, se mantienen los certámenes de belenes para asociaciones y centros educativos, Tarjetas del Deseo, carrozas de la Cabalgata, iluminación y villancicos para asociaciones, a los que se suman los nuevos concursos nacional y local de DJs (dotados con más de 5.000 euros), el de charangas navideñas (3.500 euros) y el de fotografía navideña junto a la Asociación Fotográfica Abulense (850 euros).