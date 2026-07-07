Ávila y Salamanca, en aviso naranja por calor el miércoles y el resto de CyL amarillo, con tormentas en Burgos

Avisos metorológicos para el 8 de julio de 2026 en Castilla y León. - AEMET

VALLADOLID 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

Ávila y Salamanca estarán este miércoles, 8 de julio, en aviso naranja por altas temperaturas y el resto de las provincias en amarillo por el mismo motivo, que en el caso de Burgos además contempla la posibilidad de tormentas.

En concreto, el aviso naranja (peligro importante) estará en vigor entre las 13.00 y las 21.00 horas en el sur de Ávila y Salamanca por temperaturas de hasta 39 grados, según la información de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) recogida por Europa Press.

Por su parte, el norte de Burgos y Condado de Treviño tendrán aviso amarillo (peligro bajo) por tormentas que podrán ir acompañadas de rachas fuertes o muy fuertes de viento, sin que se descarte granizo.

En el resto de la Comunidad también habrá aviso amarillo entre las 13.00 y las 21.00 horas por temperaturas que, en función de las zonas de las diferentes provincias, podrían alcanzar entre los 35 y los 37 grados centígrados.