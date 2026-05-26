'Ávila en Tapas' celebrará sus 25 años con ganadores de otras ediciones, clases magistrales y una exposición

ÁVILA 26 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento celebrará los 25 años que cumple el certamen gastronómico 'Ávila en Tapas' reuniendo a los ganadores de las anteriores ediciones, clases magistrales y una exposición, entre otras actividades.

El teniente de alcalde de Turismo y Cultura, Carlos López; David Sánchez, presidente de la Federación Abulense de Hostelería, y Javier Marfull, secretario de organizaciones de CEOE Ávila, han presentado hoy la programación complementaria a la celebración del certamen gastronómico, que se realizará, como fecha fija en el calendario, el último fin de semana de junio (26 - 28 de junio).

De forma previa al certamen, se ofrece una programación complementaria con la que se busca llamar la atención sobre este certamen gastronómico y que estará dirigida tanto a los profesionales de los establecimientos de hostelería como al público en general.

Las actividades comenzarán el 9 de junio. En esta jornada, por la mañana, se podrá vivir una experiencia multisensorial, señala el Consistorio a través de un comunicado.

En este espacio, se citarán los ganadores de las 24 ediciones que hasta ahora se han celebrado de Ávila en Tapas para una doble masterclass: por un lado, se contará con el mejor cortador de jamón del mundo, Florencio Sanchidrián, el más reciente Embajador de la Marca Ávila, que ofrecerá una cata vertical de jamón y, por otro, de la mano de la Asociación de Sumilleres Abulense, los participantes en esta actividad asistirán a una cata guiada de vinos.

La programación de Ávila en Tapas, además, incluirá dos actividades dirigidas al público en general. La primera de ellas abrirá sus puertas en el Episcopio el 17 de junio y será una exposición que permitirá recorrer, a través de los establecimientos y tapas ganadores, las 24 ediciones que hasta ahora se han celebrado del certamen gastronómico.

La segunda será el 22 de junio, a las 20 horas, también en el Episcopio, con una conferencia protagonizada por Fernando García San Segundo, autor de Historia de los bares de Ávila, una obra que se ha presentado de forma reciente con gran éxito y de la que se podrá volver a disfrutar con su autor, haciendo hincapié no sólo en los establecimientos sino también en la gastronomía abulense.

Asimismo, del 21 al 23 de junio, Ávila será escenario de la grabación de uno de los episodios del programa 'De tapas por España', que emite La 2 de RTVE y que permitirá difundir no sólo el patrimonio arquitectónico abulense sino también el gastronómico.

Las actividades cuentan con la colaboración de CEOE Ávila y de la Federación de Hostelería, cuyo papel es "importantísimo" a la hora de difundir el certamen y también de organizar las diferentes actividades.

"Ávila en Tapas es una fiesta de la gastronomía y uno de los mejores escaparates con los que cuenta este sector para mostrar el buen hacer de los establecimientos", en palabras de David Sánchez.