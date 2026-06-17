'Avila en Tapas' se hace exposición y se crea un concurso de 'reels' para complementar el certamen

Un momento de la inauguración de la exposición. - AYUNTAMIENTO

ÁVILA 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

'Ávila en Tapas' ha abierto un recorrido expositivo por las 24 ediciones que hasta el momento se han celebrado de este certamen gastronómico que organiza el Ayuntamiento de Ávila, una muestra de un concurso que alcanza este año un cuarto de siglo de vida y que se completará con un concurso de 'reels', entre otras actividades.

El teniente de alcalde de Turismo y Cultura del Ayuntamiento de Ávila, Carlos López, junto con David Sánchez, presidente de la Federación Abulense de Hostelería; Ana Tirado, de la Asociación Fotográfica de Ávila (AFA), y Raúl Torrecilla y Jaime Sastre, de la entidad adjudicataria del desarrollo del concurso, han presentado la muestra que se puede ver hasta el 30 de junio en el Episcopio, así como el concurso de reels y también a los integrantes tanto de la comisión de catas, encargada de seleccionar de entre las 27 propuestas que presentarán este año los establecimientos, las 12 finalistas, como del jurado profesional, que decidirá las tapas ganadoras.

'25 años de Ávila en Tapas' recorre en diferentes carteles la trayectoria de este certamen gastronómico que se desarrolla en colaboración con la Federación Abulense de Hostelería, integrada en CEOE. En los diferentes carteles, se pueden ver tanto el establecimiento ganador del jurado profesional como el del jurado popular, que, en ocasiones, han coincidido, ha detallado el Consistorio a través de un comunicado.

El recorrido alcanza hasta la última edición celebrada, la de 2025, en la que la tapa ganadora para el jurado profesional fue 'Cod&Pop', del Bar La Oca Cocktail, y, para el profesional, 'Coulant avileño', del Retaurante DVinos 2.0.

ACTIVIDADES

Las actividades que completan de forma previa el concurso gastronómico que se celebrará del 26 al 28 de junio próximos cuentan además con una conferencia a la que el próximo 22 de junio se podrá asistir en el Episcopio.

Será a las 20.00 horas y correrá a cargo de Fernando García San Segundo, autor de Historia de los bares de Ávila, que se ofrecerá un recorrido por las tapas de Ávila en el siglo XX.

Igualmente, del 21 al 23 de junio, Ávila será escenario de la grabación de uno de los episodios del programa 'De tapas por España', que emite La 2 de RTVE y que permitirá difundir no sólo el patrimonio arquitectónico sino también el gastronómico.

CONCURSO DE REELS

Por otra parte, en colaboración con la Federación Abulense de Hostelería y también con la Asociación Fotográfica Abulense, durante el certamen Ávila en Tapas se celebrará el I Concurso de Reels, con el objetivo de promover y dar visibilidad a la oferta gastronómica local, incentivar la participación ciudadana y poner en valor la creatividad de los establecimientos hosteleros de la ciudad.

Podrán participar las personas mayores de 16 años que suban hasta un máximo de tres reels relacionados con la temática del certamen, reflejando la experiencia gastronómica, los establecimientos participantes o el ambiente que se genera en la ciudad durante esta fiesta de la gastronomía.

El principal criterio de valoración será la originalidad, así como la composición, la estética y la narrativa y los reels deberán publicarse en Instagram, pero no será válida su publicación únicamente en stories.

Se deberá incluir en la publicación, además, el hashtag o etiqueta #avilaentapas2026 y mencionar las cuentas @avilaturismo.oficial @asoc_fotografica_de_avila y @ceoeavila El fallo se realizará antes del 31 de julio y se otorgarán tres premios.

El primero de ellos consistirá en una estancia de una noche para dos personas en un establecimiento abulense; el segundo premio consistirá en comida o cena para dos personas en un establecimiento de la ciudad; y, el tercer premio, en dos entradas para la actividad 'Experiencias en la muralla', que se desarrolla durante los meses de julio y agosto.

COMISIÓN DE CATAS Y JURADO

También hoy se han dado a conocer los integrantes tanto de la comisión de catas como del jurado profesional que determinarán las tapas ganadores.

La Comisión de Catas será la encargada de seleccionar los doce finalistas y también de otorgar las menciones que se conceden en cuatro categorías. El órgano, este año, estará integrada por profesionales de las redes sociales y del turismo gastronómico que superan, en su conjunto, los 75.000 seguidores.

En cuanto al jurado profesional, encargado de otorgar los tres premios a las tres mejores propuestas de Ávila en Tapas, estará integrado por Eva Garcinuño, profesional de la gastronomía y del marketing y creadora de Gastroactivity, así como por José María Martín Miguélez, graduado en el Basque Culinary Center, fundador de Chacino, investigador en microbiología alimentaria y seleccionado en el año 2024 como uno de los 100 jóvenes talentos de la gastronomía que anualmente selecciona el Basque Culinary Center.

A ellos se unirán este año Marta Jiménez (@origen_bymarta), creadora del proyecto gastronómico y literario Origen, y el abulense Florencio Sanchidrián, el más reciente Embajador de la Marca Ávila y el mejor cortador de jamón del mundo.

Además de estas distinciones y premios, se otorgará un premio especial 25º aniversario, en mérito al establecimiento que haya participado en más ediciones del certamen o haya ganado más ediciones del concurso o elabore una tapa conmemorativa.

De la misma forma, los ganadores representarán a Ávila en el Concurso Regional de Tapas y Pinchos que se prevé celebrar el último cuatrimestre del año en León.