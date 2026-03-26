Por Ávila se ve "más relevante" por la aritmética parlamentaria y defiende una legislatura "larga y estable"

1073174.1.260.149.20260326144010 Soria ¡Ya! avisa al PP de que no dará "un voto ni una abstención a cambio de nada" y exige la Ley de Despoblación - CLAUDIA ALBA/EUROPA PRESS

VALLADOLID 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El procurador electo de Por Ávila, Pedro Pascual, ha defendido que su escaño en las Cortes será "más relevante" por la aritmética parlamentaria surgida de las elecciones del pasado 15 de marzo e insisten en la necesidad de trabajar para lograr que una legislatura "larga y estable".

Así lo ha manifestado tras mantener un encuentro con el presidente del PP y de la Junta en funciones, Alfonso Fernández Mañueco, dentro de la ronda de contactos iniciada con todos los partidos con representación en las Cortes para encauzar la XII legislatura.

Tras el encuentro, que se ha prolongado durante casi una hora, el representante abulense ha insistido en la idea de que su procurador en el Parlamento es ahora "más relevante" que en la legislatura anterior, así ha expuesto que ante 33 procuradores del PP y 30 del PSOE los votos del Grupo Mixto --tres de UPL, uno de Soria Ya y uno de Por Ávila-- serán quienes decanten la votación si se cuenta con la abstención de los 14 de Vox.

No obstante, Pascual Muñoz ha subrayado la importancia de la "estabilidad" en esta legislatura, sobre la que ha confiado en que aguante los cuatro años. El parlamentario ha reseñado la necesidad de "recuperar la normalidad y la cordialidad" en la cámara autonómica, tras calificar de "un poquito bronca" la etapa anterior.

En este sentido, ha mostrado su disposición al diálogo para alcanzar acuerdos y ha agradecido que estos se celebren en Castilla y León y no se decidan "desde Madrid".

Finalmente, Pascual ha remarcado que la formación abulense será "muy reivindicativa" para que se tengan en cuenta las necesidades de su provincia, bajo la premisa de no querer ser "más que nadie, pero mucho menos que nadie".