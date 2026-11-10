El aviso rojo por lluvias continuará mañana en el sur de Ávila con hasta 120 litros por metro cuadrado en doce horas

Vehículo de Protección Civil, a 10 de noviembre de 2026, en Ávila, Castilla y León (España) - Rafael Bastante - Europa Press

VALLADOLID, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantendrá este miércoles, 10 de noviembre, el aviso rojo por lluvias en el sur de la provincia de Ávila, donde se prevén precipitaciones acumuladas de hasta 120 litros por metro cuadrado en un periodo de doce horas.

El aviso, con nivel de peligro extraordinario, estará activo entre las 8.00 y las 23.59 horas de este miércoles y cuenta con una probabilidad estimada de entre el 40 y el 70 por ciento.

La previsión apunta a precipitaciones persistentes en el Sistema Central y Sanabria, que podrían superar los 120 litros por metro cuadrado en el sur de Ávila.

Además, la Aemet ha activado avisos de nivel amarillo por lluvias en distintos puntos de Ávila, Salamanca y Zamora.

En concreto, se prevén acumulaciones de hasta 60 litros por metro cuadrado en doce horas en el Sistema Central de Ávila y en el sur y Sistema Central de Salamanca, mientras que en Sanabria (Zamora) se esperan hasta 40 litros por metro cuadrado.

La jornada estará también marcada por el viento, con avisos de nivel naranja por rachas de hasta 100 kilómetros por hora en la Meseta, Sistema Central y sur de Ávila, así como en distintas zonas de Salamanca, Segovia y Soria.

En las cotas altas del Sistema Central abulense y salmantino las rachas podrán alcanzar los 120 kilómetros por hora, mientras que en el sur de Ávila se prevén hasta 90 kilómetros por hora.

La predicción de la Aemet también apunta a un miércoles nuboso o cubierto, con precipitaciones generalizadas y más intensas durante la segunda mitad del día, especialmente en el tercio sur y en la mitad occidental del Sistema Central y extremo sur.

Las temperaturas mínimas experimentarán pocos cambios o no cambiarán, mientras que las máximas registrarán un ligero o moderado descenso.