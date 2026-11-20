Avisos meteorológicos este sábado, 21 de noviembre, en Castilla y León. - AEMET

VALLADOLID 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Española de Meteorología (Aemet) ha activado avisos meteorológicos este sábado, 21 de noviembre, por riesgo de acumulación de lluvias en las provincias de Zamora y Salamanca, con afección principalmente en las zonas más occidentales, así como en la comarca leonesa de El Bierzo.

Según datos de la Aemet recogidos por Europa Press, los avisos estarán activos desde las 00.00 horas de este sábado y durante toda la jornada en la provincia de Zamora y El Bierzo, y a partir de las 6.00 horas en Salamanca.

Se esperan precipitaciones que pueden dejar acumulaciones de hasta 40 litros por metro cuadrado en doce horas.