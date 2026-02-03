Avisos por nieve y deshielo en CyL: este miércoles se suman las zonas de meseta de cinco provincias

Avisos de riesgo por fenómenos adversos en buena parte de Castilla y León. - AEMET

VALLADOLID, 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Española de Meteorología (Aemet) mantiene para este miércoles avisos de riesgo por nevadas, ya que gran parte de ellos ya se encuentran activos hasta última hora de este martes, y a ellos se suman las previsiones de nieve en zonas de meseta de León, Palencia, Burgos, Soria y Segovia, así como deshielos en zonas de montaña de siete provincias a partir de las 12.00 horas.

Según datos de la Aemet, recogidos por Europa Press, los avisos por nevadas en zonas de montaña de León y Palencia, Burgos, Soria, Segovia, Ávila y Salamanca, así como en Sanabria y El Bierzo, continúan durante la mañana de este miércoles hasta las 8.00 o las 9.00 horas.

Las previsiones de precipitación de nieve en las zonas de montaña de la cordillera cantábrica de León y Palencia y en Sanabria se mantienen con una acumulación de 10 centímetros en 24 horas en cotas por encima de entre los 900 y los 1.100 metros. Mientras que en la ibérica de Burgos y Soria y en el sistema central de Segovia, Ávila y Salamanca se esperan hasta 5 centímetros en 24 horas en cotas de entre 900 y 1.200 metros.

En el Bierzo la previsión es de acumulación de 2 centímetros de nieve tanto este martes como este miércoles en cotas de entre 800 y 1.000 metros.

En todas las zonas se informa de que las precipitaciones de nieve serán más intensas por la noche y la madrugada.

A partir de las 00.00 horas de este miércoles se suman los avisos amarillos en zonas de meseta, con acumulaciones de hasta cuatro centímetros en 24 horas en León, Palencia, Burgos y Soria a partir de los entre 800 y 900 metros de altitud. En la meseta de Segovia la acumulación será de sólo dos centímetros.

La Aemet advierte de que esta nieve se fundirá a lo largo de la jornada del miércoles, por lo que se activan avisos de deshielos en zonas de montaña de León, Palencia, Burgos, Soria, Segovia, Salamanca y Ávila, además de en Sanabria, aunque con peligro bajo.