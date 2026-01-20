Avisos de nieve este miércoles en el norte de León y Sanabria y por viento en todas las provincias salvo Soria y Segovia

Avisos por nevadas para este miércoles en la comunidad de Castilla y León. - AEMET

VALLADOLID 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Española de Meteorología (Aemet) ha activado para este miércoles avisos de riesgo por nevadas o viento en siete provincias de la comunidad --todas salvo Soria y Segovia--.

Los avisos por nieve afectan a la zona de la cordillera cantábrica en León y a la comarca zamorana de Sanabria, donde se informa de previsión de nevadas entre las 18.00 y las 23.59 horas con acumulación de 5 centímetros por encima de los 1.300 metros.

Además, se avisa por vientos fuertes en toda la provincia de León a partir de las 6.00 horas y hasta las 18.00 horas; en la de Zamora --de 10.00 a 18.00 horas, así como en las de Palencia --entre las 6.00 y las 20.00 horas y Valladolid --de 10.00 a 18.00 horas--, así como en gran parte de la provincia de Burgos --a excepción de la zona del sistema ibérico--, de 6.00 a 20.00 horas y en la meseta de Salamanca y Ávila, de 10.00 a 18.00 horas.

Los vientos soplarán con rachas máximas de entre 70 y 90 kilómetros por hora.