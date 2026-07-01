Ayala hace un balance "positivo" de las fiestas de San Pedro y San Pablo y destaca el "éxito" de la agenda cultural

La alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala - EUROPA PRESS

BURGOS, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, ha hecho un balance "positivo" y el "éxito" de la agenda cultural y diversificada de las fiestas de San Pedro y San Pablo, al tiempo que ha destacadoa afluencia de público en los actos más destacados de los festejos, un "síntoma" de que la capital burgalesa no solo atrae a su ciudadanía, sino que se ha convertido en un "polo de atracción para visitantes".

Así lo ha asegurado en una visita al espacio infantil 'Isla Fantasía', una propuesta familiar en el Paseo de la Isla, un enclave que en anteriores mandatos apenas contaba con actividades testimoniales y que se ha consolidado este año como un punto de diversión.

La alcaldesa ha subrayado el "salto cualitativo de esta edición", ya que la programación no solo mantiene los tradicionales juegos infantiles, sino que se ha reforzado con espectáculos de magia, títeres, clown y animación itinerante.

Además, se ha habilitado un área gastronómica ampliada con mobiliario para facilitar la estancia de las familias, y se ha coordinado el horario de los conciertos para que, tras finalizar las actuaciones en la zona de 'Cuatro Reyes', comience la actividad musical en la Isla.

La temática del espacio ha sido reforzada con elementos decorativos, pompas de jabón y juegos gigantes, logrando, según el Consistorio, una alta asistencia tanto de campamentos infantiles por la mañana como de familias durante las tardes.

En este sentido, la regidora ha destacado los primeros datos de asistencia, basados en las estimaciones de la Policía Local.

Hasta la fecha, los registros provisionales destacan: Al pregón asistieron 12.000 personas, al concierto de Juan Magán, 15.000 personas; al de Ladilla Rusa, 8.000 personas; al de la Orquesta Mondragón, 4.000 personas; a la colocación del pañuelo al Cid, 5.000 personas, mientras que al Himno en la plaza del rey San Fernando fueron 6.000 personas y 18.000 a la Cabalgata.

Respecto a la ubicación de las atracciones, Ayala ha defendido el retorno de las feriantes al polígono docente y ha agradecido a los feriantes su colaboración en la gestión del ruido, respetando los horarios de descanso vecinal al cesar la música en torno a la una o una y media de la madrugada.