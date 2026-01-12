Ayala señala que la apertura de hoteles en entornos industriales es un "indicador de demanda y dinamismo económico"

El CEO, Omar Gómez, explica a la alcaldesa, Cristina Ayala, y a autoridades las dependencias. - EUROPA PRESS

BURGOS 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, ha asegurado que la apertura de nuevos alojamientos en los entornos industriales "es un indicador de la demanda y el dinamismo económico".

Así lo ha señalado durante la inauguración de un nuevo espacio de hotel de 19 apartamentos, algunos de ellos en formato dúplex, ubicado en una zona residencial de la pedanía de Castañares, junto a la carretera de Logroño.

La multinacional austriaca Kronospan ha invertido 2,6 millones de euros en este espacio hostelero dedicado a los clientes de la compañía y a otros usuarios que quieran usar las instalaciones.

El nuevo establecimiento nace con el objetivo de ofrecer un espacio "de calidad, cómodo y funcional" para visitantes, colaboradores y profesionales vinculados a la actividad empresarial del entorno.