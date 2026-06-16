Ayala valora el trabajo municipal con la Ciudad del Deporte y el proyecto Xpande como horizonte

Un momento del desayuno informativo en el que la regidora Cristina Ayala ha hecho balance de sus tres años de mandato. - EUROPA PRESS

BURGOS 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, ha valorado la gestión realizada durante los tres años de mandato y ha puesto el proyecto Xpande --con peatonalización de la calle Santander y la construcción de un túnel bajo la calle-- y la Ciudad de Deporte --con la ampliación y modernización del Estadio de El Plantío--, como los dos grandes "retos" que no culminarán en este mandato, pero que tendrán su continuación en el siguiente.

Ayala ha presentado cinco ejes estratégicos orientados a diseñar "un proyecto de ciudad a medio y largo plazo "ara los próximos 10 o 15 años". Una hoja de ruta que, según ha destacado, busca superar "la visión cortoplacista" acotada a una legislatura para centrarse en infraestructuras capaces de transformar la fisonomía urbana, "al nivel de hitos históricos locales como el desarrollo de la Universidad, el Hospital Universitario o el Bulevar".

Durante su intervención, Ayala ha detallado las cinco prioridades que marcan su agenda: el diseño del proyecto de ciudad; el avance en dotaciones y proyectos de barrio heredados de anteriores mandatos; el impulso de la industria, la cultura y el patrimonio como palancas de desarrollo; la ampliación y mejora de los servicios públicos; y la consolidación de una administración local "facilitadora", señalada como una de las tareas técnicas "más complejas del mandato".

En el marco del primer eje, el Ayuntamiento ha puesto el foco en sus "dos grandes apuestas estratégicas". La primera de ellas es el proyecto de peatonalización urbana 'Xpande', gestado en 2024 a partir de la propuesta para la calle Santander. Este plan integral consta de tres fases diferenciadas. La primera, que engloba el túnel de la calle Santander y las peatonalizaciones de la plaza de Santo Domingo y de forma parcial la del Cid, ya se encuentra adjudicada y únicamente resta la firma del contrato.

La segunda fase, centrada en la renovación de la plaza de España y la demolición y reconstrucción del Mercado Norte, ha recibido un "impulso definitivo" tras aprobar la asesoría jurídica el pliego de condiciones técnicas. La regidora prevé que la licitación de la obra se publique "de forma inminente, entre esta semana y la próxima".

Ayala ha reivindicado la viabilidad de esta infraestructura tras redefinir su financiación, que ha pasado de un modelo mixto con iniciativa privada a ser asumida en su totalidad por fondos públicos a través de la gestión económica municipal. La tercera fase, correspondiente al paseo de San Lesmes, comenzará a diseñarse a finales de la próxima legislatura.

El segundo gran pilar estratégico es la 'Ciudad del Deporte', un plan a diez años vista planificado en 2025 de forma conjunta con el Burgos CF. Se prevé una inversión global de 50 millones de euros, de los cuales el Ayuntamiento aportará 20 millones, mientras que la entidad deportiva asumirá los 30 restantes para hacer un estadio acorde con las exigencias de LaLiga y las previsiones de crecimiento en número de abonados.

El proyecto está concebido no solo para el fútbol profesional, sino para potenciar las distintas disciplinas deportivas que se desarrollan en el entorno de la ribera del río.

INVERSIÓN HISTÓRICA

Respecto al segundo eje de actuación, el Ayuntamiento ha cifrado en 60 millones la inversión destinada a los barrios a través de un centenar de proyectos finalizados o en su última fase de ejecución.

Entre las principales intervenciones ejecutadas destacan la prolongación del bulevar hasta la carretera N-120, la construcción del Centro Cívico de Fuentecillas, la reforma de la sede de la Policía Local y Bomberos, la nueva base de Protección Civil y la urbanización de San Cristóbal.

Asimismo, se ha actuado en los accesos a Cortes y Villatoro, la fortaleza del Castillo, la rehabilitación del Monasterio de San Juan y se han habilitado nuevas zonas de estacionamiento en el entorno del Hospital, el Mercado del G-9 y la ampliación de Manuel Altolaguirre.

En materia de movilidad y espacio público, el balance incluye la mejora de 58 pasos peatonales, la modernización de 30 paradas de autobús, nuevas campañas de asfaltado y la creación de carriles bici en la avenida de la Constitución y el Hospital Militar.

Por su parte, la sociedad de aguas municipal ha movilizado cerca de 20 millones de euros en la renovación de la red hidráulica, a los que se suman otros ocho millones procedentes de fondos europeos para la digitalización del servicio.

El plan de barrios se completa con la adquisición de terrenos para resolver la situación urbanística del pueblo antiguo de Gamonal, el proyecto de viviendas para jóvenes en San Cristóbal, locales de ocio para mayores, actuaciones de mejora en centros públicos, el puente del castillo y la inversión de un millón de euros para la retirada de amianto en instalaciones municipales.

Ayala ha remarcado el cambio de estrategia en la gestión, para "priorizar" la redacción previa de proyectos técnicos para disponer de ellos de forma inmediata en cuanto exista disponibilidad presupuestaria. Bajo esta premisa, el Ayuntamiento ya trabaja en la redacción de planes para el futuro centro cívico de San Juan Bautista, las instalaciones de Expo Burgos, el Centro Enológico y Gastronómico, el centro de interpretación del Cid, la reforma de la calle Frías, el nuevo campo de fútbol del Silo y la peatonalización de Santa Dorotea.

OTROS EJES

La alcaldesa también ha destacado la importancia del turismo, impulsada por ProBurgos, las alianzas con la Diputación Provincial de Burgos, los Servicios Sociales, la mejora de las instalaciones deportivas o la cooperación con la Junta de Castilla y León en materia de infraestructuras.

En materia de Cultura, Ayala ha hecho crítica personal sobre Burgos Capital Europea de la Cultura 2031, si bien ha valorado el trabajo realizado por su equipo y la propia candidatura.

AUTOBUSES

El incendio en las cocheras de autobuses ha sido la situación "más grave" que ha sufrido la ciudad en los últimos años, si bien la regidora ha destacado la buena gestión para recuperar el servicio de autobuses urbanos.

En este sentido, ha señalado que el Consistorio "continúa avanzando en la gestión de la crisis provocada por el incendio". En el paquete de medidas inmediatas, el ejecutivo local ha confirmado que este pasado lunes comenzaron los trabajos de demolición de la estructura calcinada. Asimismo, se ha anunciado que la próxima semana estará completamente operativa la infraestructura tecnológica y la maquinaria necesaria para restablecer el cobro habitual de las tarifas.

Hasta entonces, el transporte público se mantendrá gratuito en la ciudad, una medida de contingencia adoptada tras el siniestro. A este respecto, el equipo de gobierno ha criticado que el PSOE no respaldara la gratuidad temporal del servicio y ha agradecido formalmente la "generosidad" del Ayuntamiento de Madrid por el apoyo prestado durante la emergencia.