Ayllón, La Granja o Guadarrama, al nivel de Versalles y Laponia en la nueva campaña de turismo de Diputación

Presentación de la nueva campaña de promoción de la Diputación de Segovia. - DIP SEGOVIA

SEGOVIA 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Segovia ha presentado la tercera edición de la campaña turística 'Provincia de Segovia. Un mundo entero por descubrir', en la que los destinos de Ayllón, La Granja, el río Pirón y Guadarrama son mostrados como referentes del nivel de destinos internacionales como Versalles, La Provenza y Laponia.

La presentación, desarrollada en el jardín del Museo de Arte Contemporáneo Esteban Vicente, ha exhibido los vídeos promocionales de los cuatro destinos que el presidente de la Diputación, Miguel Ángel de Vicente, ha resaltado como propuesta turística al destacar que "Tenemos el mundo mucho más cerca de lo que nos imaginamos".

Con esta campaña, el Área de Turismo provincial establece un paralelismo entre los cuatro espacios de la provincia y otros tantos puntos de atractivo turístico a nivel mundial. El Palacio Real de La Granja se compara con el Palacio de Versalles; la localidad de Ayllón, con la región francesa de la Provenza; el Valle del Pirón, con los paisajes de Cantabria; y la Sierra de Guadarrama, con los parajes invernales de Laponia.

De Vicente ha insistido en que los casi siete mil kilómetros cuadrados que conforman el territorio segoviano "no dejan de sorprender por su riqueza natural, patrimonial y cultural".

En el caso de la Sierra de Guadarrama, ha destacado el atractivo de las estampas en sus inviernos nevados y respecto al Valle del río Pirón - formado por los núcleos de Covatillas, Torreiglesias y Losana de Pirón-, el presidente ha resaltado sus cañones, su entorno natural y sus recursos hídricos.

En relación con el Palacio Real de La Granja, De Vicente ha subrayado su relevancia como residencia de verano y recreo de los monarcas españoles desde la llegada de la dinastía borbónica, así como el valor de sus jardines, sus fuentes monumentales y sus juegos de agua.

Sobre Ayllón, De Vicente ha descrito la localidad como un lugar "detenido en el tiempo, con balcones floridos y calles empedradas", y ha afirmado que ofrece "una belleza que invita a pasear sin prisa", lo que justifica su comparación con la comarca provenzana.

De Vicente ha definido estos cuatro nuevos ejemplos como "una muestra de los múltiples rincones segovianos", a los que ha calificado de "diversos" y "auténticos", y que, según ha indicado, ofrecen "posibilidades turísticas a lo largo de todo el año".

Estos cuatro destinos se suman a los ya presentados en las dos entregas anteriores de la misma campaña, ampliando así el catálogo de comparaciones internacionales que el Área de Turismo ha ido desarrollando desde su lanzamiento.

Por su parte, el diputado de Turismo, Javier Figueredo, ha explicado que cualquiera de los cuatro enclaves "resulta apropiado para distintos perfiles de visitantes", ya que, según ha relatado, son espacios "ideales para un turismo familiar, activo, de pareja o de amigos".

Figueredo ha señalado que estas propuestas buscan ofrecer "experiencias diferenciadas al viajero que se acerque a la provincia".

Entre los objetivos de la campaña, el diputado ha fijado el de "promover un turismo sostenible en el territorio, además de contribuir a fortalecer la identidad local" de cada uno de los enclaves seleccionados. Figueredo ha resumido el propósito último de la iniciativa señalando que se trata de "poner la provincia de Segovia en la retina de los viajeros".

La presentación, celebrada en el entorno natural del jardín del museo dedicado al pintor segoviano Esteban Vicente, ha servido de marco para proyectar los vídeos promocionales centrados en la riqueza natural, patrimonial y cultural de los cuatro destinos seleccionados.