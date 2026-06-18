Ayuda de 243.000 euros para infraestructuras municipales dañadas por innundaciones en Valladolid, Villanubla y Tudela

VALLADOLID 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica hoy la resolución por la que se asignan las subvenciones para recuperar la infraestructura municipal por los daños causados en la provincia de Valladolid por las fuertes tormentas e inundaciones del 3 de junio de 2025.

En concreto, los municipios de Valladolid, Villanubla y Tudela de Duero, recibirán 243.297 euros, que supone la mitad del presupuesto necesario para acometer las obras que hacen falta para recuperar los daños de aquella tormenta, como zona afectada gravemente por una emergencia de Protección Civil, que entra el periodo del 25 de marzo al 22 de junio, aprobado en el Consejo de Ministros del 24 de junio de 2025, informa la Subdelegación a través de un comunicado.

Valladolid recibirá la mayor parte de estas ayudas, más de 166.000 euros, seguida de Tudela de Duero -41.650 euros-. Esta convocatoria del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática cubre el 50 por ciento del gasto de ejecución de obras de reparación o restitución de infraestructura, equipamiento e instalaciones y servicios de titularidad municipal y de las mancomunidades, dañados como consecuencia de catástrofes naturales, así como redes viarias de las diputaciones provinciales, cabildos, consejos insulares y comunidades autónomas uniprovinciales.