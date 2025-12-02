La ayuda de la Junta a mancomunidades permite adquirir 86 camiones de residuos y 12.000 contenedores esta legislatura

El consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, durante la presentación de un camión de recogida de residuos en Vitigudino (Salamanca). - JCYL

SALAMANCA 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

La ayuda de la Junta de Castilla y León a las mancomunidades durante esta legislatura ha permitido realizar 350 proyectos de inversión entre los que se encuentran la adquisición de 86 camiones de recogida de residuos y de 42 vehículos de servicios, además de 35 proyectos de mejora de inmuebles, y la compra de más de 12.000 contenedores.

El consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago ha subrayado este martes durante la presentación del nuevo camión de recogida de residuos sólidos urbanos adquirido por la mancomunidad de Vitigudino que estas fórmulas de cooperación municipal son claves para los pequeños ayuntamientos.

"Las mancomunidades representan una garantía para que los vecinos del medio rural cuenten con servicios públicos de calidad, gestionados con eficiencia y con una visión supramunicipal", ha señalado el consejero, quien ha señalado que el compromiso de la Junta ha sido "fortalecer" su capacidad y asegurar que dispongan de los recursos necesarios para mejorar la vida diaria de los vecinos.

En el acto de puesta en funcionamiento de este vehículo, González Gago ha estado acompañado por el presidente de la mancomunidad y alcalde de Peralejos de Abajo, Alfonso Castilla, y los alcaldes y concejales de los municipios asociados.

Desde 2022, la Mancomunidad de Vitigudino ha recibido casi 230.000 euros de la Consejería de la Presidencia, ayudas que han permitido financiar tanto el camión de recogida de residuos presentado este martes, como la adquisición de contenedores y una biotrituradora para restos de poda.

El consejero ha destacado que"estas inversiones permiten modernizar los servicios municipales y asegurar que los vecinos dispongan de recursos públicos esenciales, "independientemente del tamaño del municipio en el que vivan".

INVERSIÓN

En concreto, el camión de recogida de residuos sólidos urbanos presentado este martes ha sido financiado con más de 174.000 euros por parte de la Consejería de la Presidencia (un 75 por ciento del importe), mientras que la mancomunidad ha aportado 58.000 euros de fondos propios, completando así una inversión total de 232.000 euros.

De esta forma, el servicio de recogida de residuos se verá mejorado para esta mancomunidad de 19 municipios, en la que residen unos 2.500 vecinos.

"Solo con unas entidades locales con servicios municipales modernos y eficaces, y bien financiados, podemos garantizar una Castilla y León cohesionada, sostenible y con servicios de calidad para todos los ciudadanos, vivan donde vivan", ha agregado el consejero.

La Junta han recordado que durante la legislatura 2022-2025 la Administración autonómica ha incrementado un 105 por ciento las ayudas destinadas a estas entidades locales asociativas, al pasar de los 5,7 millones de euros de 2022 a los 11,7 millones de euros convocados en 2025, de las que se han podido beneficiar las 240 mancomunidades y 34 comunidades de villa y tierra existentes en la Comunidad.

En total, en este periodo se han convocado más de 40,4 millones de euros para estas entidades, una cifra que confirma el refuerzo del Gobierno autonómico al papel que desempeñan en la prestación de servicios públicos esenciales en el medio rural.