Las ayudas al estudio al alumnado para estudios universitarios en el curso 2026-2027 se podrán pedir desde mañana

Archivo - Las ayudas para la primera matrícula de grado universitario se podrán solicitar desde hoy y hasta el 21 de octubre - JCYL - Archivo

VALLADOLID 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Industria, Universidades, Empleo y Comercio ha convocado las ayudas en régimen de concurrencia competitiva al estudio al alumnado que curse estudios universitarios en Castilla y León durante el curso 2026-2027 que se podrán solicitar durante 20 días hábiles a contar desde mañana, viernes 6 de noviembre.

El importe de la convocatoria asciende a 4,8 millones de euros, 2,65 millones para financiar la modalidad de aprovechamiento académico y 2,15 millones para financiar la modalidad de renta.

En el caso concreto de la modalidad de aprovechamiento académico, la ayuda para cada beneficiario no podrá ser, en ningún caso, inferior a un euro ni superior a 20 euros por crédito superado en el curso 2025/2026 mientras que para la modalidad de renta, la ayuda para cada beneficiario no podrá ser inferior a 100 euros ni superior a 600.

Podrá ser beneficiario de estas ayudas el alumnado que curse enseñanzas conducentes a la obtención de los títulos oficiales de grado o de máster universitario en una universidad pública o privada de Castilla y León durante el curso 2026-2027 y reúna los requisitos generales, académicos y económicos establecidos en la convocatoria.

Según consta en el extracto de la Orden publicada este jueves en el Bocyl quedan excluidas del ámbito de aplicación de esta convocatoria las ayudas para la realización de enseñanzas de régimen especial, estudios correspondientes a doctorado, cursos de adaptación al grado (complementos de formación), así como cursos de especialización y títulos propios de las universidades.