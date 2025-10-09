Ayudas por 4 millones para suministros sanitarios y fármacos en distintos hospitales de CyL

VALLADOLID 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno, en su reunión de este jueves, ha acordado aprobar ayudas por importe global de 4.005.905 euros destinadas a la adquisición de suministros sanitarios, fármacos y otros equipamientos en distintos hospitales de Castilla y León.

De esa cantidad global, se ha aprobado un gasto de 2.040.422 euros para la contratación de un equipo de litotricia extracorpórea y antisépticos y productos de limpieza en el Complejo Asistencial Universitario de León; la adquisición de 12.732 sistemas de monitorización continua de glucosa en líquido intersticial en El Bierzo, y la compra de dispositivos de punción con destino a la Gerencia de Asistencia Sanitaria de Ávila.

Sanidad ha destinado 598.950 euros al Servicio de Urología del Complejo Asistencial Universitario de León para la contratación de un equipo de litotricia extracorpórea. Esta técnica no invasiva permite la localización y fragmentación de cálculos renales de forma extracorpórea con una técnica más segura y menos intervencionista que permite una recuperación más rápida de los pacientes.

Asimismo, se han aprobado 362.651 euros para la contratación de antisépticos y productos de limpieza y desinfección de material quirúrgico y de superficies en el Complejo Asistencial Universitario de León.

También se han contratado 12.732 sistemas de monitorización continua de glucosa en líquido intersticial por un importe de 563.009 euros con destino a los Centros Sanitarios dependientes de la Gerencia de Asistencia Sanitaria del Bierzo. Estos dispositivos permiten la medición de la glucosa intersticial en tiempo real, a través de un electrodo o sensor implantado en el tejido subcutáneo.

Finalmente, se han aprobado 515.810 euros para la adquisición de catéteres, agujas, agujas con jeringa, y lancetas para la Gerencia de Asistencia Sanitaria de Ávila.

MEDICAMENTOS DE COAGULACIÓN

Además, el Consejo de Gobierno ha autorizado a Sanidad a destinar una inversión de 1.315.483 euros para la adquisición de medicamentos de Factor VIII de coagulación recombinante con destino al Servicio de Farmacia del Complejo Asistencial Universitario de Salamanca.

Derivado del Acuerdo Marco para suministro de Factor VIII de coagulación recombinante adjudicado por el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA), este material es indispensable para el desarrollo de la actividad asistencial del Complejo Asistencial Universitario de Salamanca.

Los medicamentos de Factor VIII son un tipo de fármacos biotecnológicos utilizados para ayudar a controlar ciertos trastornos de sangrado en pacientes con hemofilia A que tienen una ausencia hereditaria de este factor de la coagulación de la sangre.

EQUIPAMIENTO EN LOS DOS HOSPITALES DE VALLADOLID

Por último, la Junta de Castilla y León ha aprobado una inversión total de 651.150 euros para el mantenimiento y compra de equipamiento sanitario de los dos hospitales de Valladolid capital. Estos acuerdos son necesarios para garantizar el correcto desarrollo de la actividad asistencial de ambos centros.

Por una parte, se destinarán 381.150 euros al mantenimiento de una resonancia magnética del Hospital Universitario Río Hortega de Valladolid, durante el periodo 2025-2028. Así se asegura el buen funcionamiento del equipo en todo momento, al mismo tiempo que se cuenta con un tiempo de respuesta lo más corto posible para la realización de reparaciones en caso de ser necesarias; garantizando, por lo tanto, la máxima eficiencia en su uso.

Y, por otro lado, los 270.000 euros restantes se utilizarán para la contratación, suministro, instalación y puesta en funcionamiento de un microscopio quirúrgico para el Servicio de Oftalmología del Hospital Clínico Universitario de Valladolid. Este tipo de herramientas son esenciales para la realización de cirugías oculares con precisión, especialmente para el abordaje de cataratas o trasplantes de retina.