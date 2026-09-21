Las ayudas para la primera matrícula de grado universitario se podrán solicitar desde mañana y hasta el 22 de octubre

Archivo - Imagen de archivo de un aula universitaria - JCYL - Archivo

VALLADOLID 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las ayudas para financiar la primera matrícula de grado universitario en las universidades públicas de Castilla y León durante el curso 2026/2027 se podrán solicitar desde mañana, martes 22 de septiembre, hasta el próximo 22 de octubre, ambos inclusiva, según consta en la convocatoria de la Consejería de Industria, Universidades, Empleo y Comercio publicada hoy en el BOCyL.

Para solicitar la subvención, los interesados deberán cumplimentar el formulario disponible a través de la sede electrónica de la Administración de la Comunidad de Castilla y León y de la aplicación informática habilitada en el Portal de Educación, en el apartado correspondiente a Universidad.

Una vez cumplimentada la solicitud, esta podrá presentarse dentro del plazo establecido tanto por vía telemática como presencialmente en cualquiera de los registros previstos en la normativa vigente.

La convocatoria cuenta con una dotación inicial de 12.620.000 euros, que se podrá ampliar en una cuantía adicional de hasta dos millones de euros "con el objetivo de no dejar a nadie sin la ayuda", han precisado desde el departamento que dirige Juan Carlos Suárez-Quiñones.

La nueva medida se articula como una subvención específicamente destinada a sufragar los gastos correspondientes a los servicios académicos abonados por el alumnado empadronado en Castilla y León al formalizar su matrícula de primer curso de grado en su primer acceso a la educación pública universitaria.

"De este modo, cada persona beneficiaria percibirá una subvención por un importe equivalente al precio público efectivamente abonado por la prestación de los servicios académicos de la matrícula formalizada", precisan las mismas fuentes.

La Junta ha incidido en que la convocatoria supone la puesta en marcha de una medida "completamente nueva" orientada a facilitar el acceso a la educación pública universitaria mediante la compensación de los gastos correspondientes a la primera matrícula de grado para el alumnado que cumple los requisitos establecidos.