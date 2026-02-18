Ayuntamiento de Aldeamayor reparte agua potable a los vecinos e instala contenedores para recoger enseres

Agua embotellada que se ha repartido a los vecinos de Aldeamayor. - AYTO ALDEAMAYOR

Agradece la ayuda de las instituciones, de Protección Civil y de los vecinos por su "comprensión y colaboración"

ALDEAMAYOR DE SAN MARTÍN (VALLADOLID), 18 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Aldeamayor de San Martín (Valladolid) ha puesto en marcha el reparto a los vecinos de agua potable, tanto embotellada como con camiones cisterna, ante los problemas de abastecimiento que afectan al municipio tras las inundaciones sufridas la pasada semana.

Aunque la gestión del agua en el municipio corresponde a una empresa concesionaria el Ayuntamiento está "haciendo todo lo posible e imposible" para abastecer a los vecinos y "acelerar la vuelta a la normalidad" en el servicio de abastecimiento, según ha asegurado el alcalde, Roberto Martínez.

Asimismo, el Ayuntamiento ha mantenido reuniones de trabajo con la empresa responsable del servicio del agua a quien se ha exigido "soluciones ágiles" para un garantizar un suministro estable a toda la población.

La "prioridad", como ha aseverado el alcalde, ese la "atención directa a los vecinos", con empatía y una presencia constante en las zonas dañadas".

Asimismo, el Consistorio ha instalado contenedores específicos para facilitar la limpieza y retirada de enseres en las viviendas afectadas por las inundaciones, además de que se han reforzado los medios técnicos de las instalaciones de abastecimiento de agua y se ha intensificado la coordinación con otras administraciones para "compensar la limitada capacidad material" del municipio.

El Ayuntamiento ha agradecido el apoyo de SOMACYL, de la Junta, de la Diputación y del Ayuntamiento de Valladolid, quienes han puesto a disposición de Aldeamayor "recursos adicionales que ha permitido ofrecer una respuesta más sólida y rápida a los vecinos afectados", ha reconocido Roberto Martínez.

Igualmente, el Ayuntamiento ha extendido su agradecimiento a los vecinos por su comprensión y colaboración, así como a los voluntarios de Protección Civil, cuya "implicación desinteresada ha resultado clave en la distribución de recursos y el apoyo directo a las familias afectadas".