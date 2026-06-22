El Ayuntamiento de Arroyo (Valladolid) suspende las hogueras de San Juan por el riesgo de incendios

VALLADOLID 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Arroyo de la Encomienda (Valladolid) ha decidido suspender las hogueras previstas con motivo de la celebración de la noche de San Juan que se celebra este martes, una medida que responde a la declaración de situación de alerta por riesgo meteorológico de incendios forestales acordada por la Junta de Castilla y León para los días 24 y 25 de junio.

La normativa dictada por la Administración autonómica establece, entre sus medidas extraordinarias, la prohibición de encender fuego en espacios abiertos. Asimismo, ha determinado la suspensión de todas las autorizaciones concedidas para su uso, con el objetivo de minimizar el riesgo de incendios ante las elevadas temperaturas, la baja humedad y las previsiones de viento para estas jornadas.

Según han informado a Europa Press fuentes del Consistorio, el Ayuntamiento ha considerado prioritario garantizar la seguridad de los vecinos y cumplir con las medidas preventivas dictadas por la Junta de Castilla y León. Por este motivo, las tradicionales hogueras de San Juan no podrán celebrarse este año en el municipio.

Por último, el Consistorio ha recordado la importancia de extremar la precaución durante estos días, al tiempo que ha instado a respetar las restricciones establecidas por el Gobierno autonómico mientras permanezca vigente la situación de alerta meteorológica.