El Ayuntamiento de Ávila abre el 1 de junio la preinscripción en los talleres de animación, que aumentan actividades

La teniente de alcalde de Servicios Sociales del Consistorio abulense, Paloma del Nogal, y la responsable de animación comunitaria del Ayuntamiento, Elvira Galán, presentan los talleres de animación sociocomunitaria. - AYUNTAMIENTO DE ÁVILA

ÁVILA 26 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Ávila abre el próximo lunes, 1 de junio, el plazo de preinscripción de los talleres de animación sociocomunitaria, que el próximo curso llegarán con más actividades y ampliación de grupos.

La teniente de alcalde de Servicios Sociales del Consistorio abulense, Paloma del Nogal, y la responsable de animación comunitaria del Ayuntamiento, Elvira Galán, han presentado este martes, 26 de mayo, la programación para el nuevo curso, en el que se superarán las 1.500 plazas ofertadas en el conjunto de actividades.

Dirigido a mayores de 18 años empadronados en Ávila, el programa de animación sociocomunitaria abarca talleres desde la fotografía artística, pintura y cerámica hasta actividades acuáticas, zumba, bailes latinos, pilates y tai-chi, mantenimiento deportivo o gimnasia cardiovascular.

A través de esta programación, se busca que cada participante pueda desarrollar sus propias capacidades corporales y motrices y promover la práctica de actividades físico deportivas, además de desarrollar y mejorar las capacidades artísticas personales y fomentar la creatividad, según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado recogido por Europa Press.

La programación comenzará el 19 de octubre y lo hará con novedades, ya que, para el próximo curso, aumentan grupos en las actividades de pilates y de mantenimiento deportivo y, además, se impartirá una nueva actividad, ciclo indoor (spinning), con lo que las plazas ofertadas superarán las 1.500.

Los talleres se desarrollarán en numerosos espacios de la ciudad, como el Centro Sociocultural Vicente Ferrer, los pabellones Carlos Sastre y San Antonio, así como las piscinas cubiertas.

También llegan estas actividades a aquellos espacios que, por su capacidad o por cercanía a la población, puedan albergar diferentes actividades, como el CEIP Santa Teresa, entre otros.

Los grupos ofertan, en función de la actividad, entre 16 y 40 plazas y, para todas las actividades, el plazo de preinscripción se abrirá del 1 al 12 de junio.

En este primer paso, no hay que seleccionar actividad ni grupo, ya que es únicamente la forma de acceder al sorteo de plazas. A la hora de la preinscripción, se otorgará a los usuarios un número que será con el que participen en el sorteo de citas que se realizará el día 26 de junio.

Los listados y horas de citas establecidos se publicarán, a partir del 30 de junio, en la web municipal y en el centro Vicente Ferrer y el primer día de cita será el 13 de julio.

En el periodo de citas se podrán solicitar dos actividades por persona y, una vez terminada la inscripción, se publicarán las plazas vacantes que podrán ser solicitadas por cualquier usuario que reúna los requisitos establecidos en las bases de este programa.

Como es habitual, la preinscripción se realizará en el Registro Municipal, bien de forma presencial bien a través de la sede electrónica (sede.avila.es).