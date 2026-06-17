El Ayuntamiento de Ávila abre mañana sus piscinas de la Ciudad Deportiva, con más de 27.000 usuarios

ÁVILA 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Ávila abre mañana las piscinas de verano de la Ciudad Deportiva, que ofrecerán servicio durante el periodo estival y hasta el inicio del mes de septiembre.

El teniente de alcalde de Turismo y Cultura del Consistorio abulense, Carlos López, junto con José Carlos Cubillo, director de Instalaciones Deportivas del Ayuntamiento, y Jacinto Sanz, responsable de las piscinas municipales, ha visitado las instalaciones, que tienen capacidad para un total de 1.400 personas en el conjunto del recinto, incluidos los tres vasos -grande, mediano y de aprendizaje-.

Más de 27.000 usuarios pasaron la temporada pasada por las piscinas municipales de verano de la Ciudad Deportiva, a las que se une el solárium de la piscina cubierta del Complejo Deportivo Manuel Sánchez Granado, señala el Consistorio a través de un comunicado.

Las piscinas de verano abrirán todos los días de la semana, de forma ininterrumpida, de 11 a 20 horas, mientras que el solárium abrirá al público, de lunes a viernes, de 11 a 20 horas y, fines de semana, de 12 a 20 horas.

De forma paralela a la apertura de las piscinas de verano, además, se realizará la parada técnica de las piscinas cubiertas, de forma sucesiva, de modo que la piscina cubierta de la Ciudad Deportiva cerrará hasta el 16 de agosto para trabajos de mantenimiento y adecuación y, la del Complejo Manuel Sánchez Granado hará lo propio del 17 de agosto al 1 de septiembre.