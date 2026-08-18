El Ayuntamiento de Ávila abre el 1 de septiembre la inscripción a los talleres de desarrollo cognitivo de mayores

ÁVILA 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Ávila abrirá el próximo 1 de septiembre el plazo para solicitar plaza en el programa de desarrollo cognitivo para mayores, que incluye las aulas de estimulación mental y memoria y las aulas de comunicación y lenguaje.

Enmarcado en el III Plan Municipal de Mayores, este programa cuenta con actividades preventivas para entrenar y estimular diferentes funciones mentales, con el objetivo de ayudar a mantener y mejorar la memoria.

Así, en las aulas de estimulación mental y memoria, se da a conocer el funcionamiento de la memoria y de las distintas áreas cerebrales, y se ejercitan las estrategias oportunas para su estímulo y mejorar, de este modo, el rendimiento del cerebro y su repercusión en la memoria.

Estas aulas se completan con las de comunicación y lenguaje, en las que trabaja fundamentalmente el lenguaje como herramienta insustituible del desarrollo de la memoria y la inteligencia.

Las aulas funcionan en sesiones semanales para grupos de 20 o 25 personas, de una hora de duración. Así, habrá 20 aulas de memoria y cuatro de comunicación y lenguaje, lo que supondrá facilitar cerca de de 550 plazas en sesiones de una hora a la semana.

Dirigido a personas mayores de 60 años que estén empadronadas en la capital abulense, el curso en las aulas está previsto que comience el 20 de octubre y se desarrolle hasta junio de 2026.

En cuanto al plazo de presentación de solicitudes, permanecerá abierto del 1 de septiembre al 22 de septiembre, mientras el 1 de octubre se realizará un sorteo en el que se extraerá un número a partir del cual se asignarán las plazas según inscripción.

Las plazas vacantes se cubrirán de acuerdo al orden de sorteo a través de la lista de reserva y la relación de usuarios a los que corresponde plaza. La lista con los seleccionados se expondrá en los diferentes centros de Acción Social (CEAS) municipales y en el Centro de Mayores Jesús Jiménez Bustos, a partir del 6 de octubre.