El Ayuntamiento de Ávila acerca temas populares del imaginario colectivo en dos conciertos. - AYUNTAMIENTO DE ÁVILA

ÁVILA 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Ávila acercará al público temas y canciones populares que se encuentran en el imaginario colectivo a través de dos conciertos que ofrecerán los próximos días las formaciones abulenses Camerata Abulense y Pensires. Ambos conciertos se celebrarán a las 20.00 horas en el Auditorio Municipal de San Francisco, con entrada libre hasta completar el aforo.

El concejal de Cultura del Consistorio abulense, Ángel Sánchez, junto con Julia Terciado, presidenta de Camerata Abulense, y Luis Represa y Félix Sánchez, de Pensires, ha presentado hoy estos dos conciertos, el primero de los cuales se celebrará este sábado.

El concierto de primavera de Camerata Abulense llevará por título 'Canto a la tierra y al cielo' y ofrecerá la oportunidad de escuchar a dos corales, ya que, además de esta formación abulense, también actuará la salmantina Parentum Chorus.

Si los primeros ofrecerán arreglos de canciones populares como Cantares o el Aleluia de Cohen, combinados con otros más complejos, las voces de Parentum Chorus interpretarán obras de inspiración popular nacional e internacional, como temas populares gallegos o africanos, junto con otros contemporáneos, para finalizar con la actuación al unísono de ambas formaciones corales.

El concierto que ofrecerá Pensires, por su parte, será el 13 de junio y llevará por título 'Querida España: canciones de una contienda para una reconciliación'. En él y tras un estudio realizado por los componentes de esta formación de las canciones asociadas a ambos bandos de la Guerra Civil Española, se interpretarán diversos temas como un homenaje a la reconciliación y también a las generaciones que tuvieron que sufrir ese momento de la historia.

Se hará, además, en las voces de los integrantes de una formación que cuenta con hijos y nietos de personas que combatieron en ambos bandos de la contienda o que han sido víctimas del terrorismo, a modo de un homenaje hacia el "amor por España en el concepto lorquiano".