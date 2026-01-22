El Ayuntamiento de Ávila acometerá una intervención integral en la Escuela Municipal de Música

José Ramón Budiño, portavoz del Ayuntamiento de Ávila - AYUNTAMIENTO DE ÁVILA

ÁVILA, 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Ávila ha aprobado la convocatira de una plaza de aparejador y acometerá una intervención integral en la Escuela Municipal de Música.

En concreto, se prevé la convocatoria para la provisión, con carácter interino, de una plaza de Técnico de Administración Especial (T.A.E.) arquitecto técnico, vacante en la plantilla de personal funcionario del Ayuntamiento, cuya selección se realizará mediante el sistema de concurso-oposición libre.

Asimismo, el Consistorio ha dado cuenta del decreto para la petición de ofertas de contratos basadas en el Acuerdo Marco en materia de Urbanismo para la rehabilitación del edificio que alberga la Escuela Municipal de Música de Ávila.

El proyecto plantea una rehabilitación integral del inmueble con el objetivo de adaptarlo a las necesidades actuales de accesibilidad, normativas y uso al tener en cuenta que el edificio cuenta con más de 40 años de antigüedad.

La actuación incluirá, además, una rehabilitación energética del edificio para mejorar su eficiencia; y entre las intervenciones previstas se encuentra la actuación en el núcleo de escaleras, la instalación de sistemas de detección y alarmas, la mejora de la envolvente de la fachada y la sustitución de la carpintería interior y exterior.

También se dotará al inmueble de un aula nueva, se instalarán canalones y se renovarán las redes de fontanería, saneamiento e instalación eléctrica.

Estas actuaciones cuentan con una inversión estimada de más de 500.000 euros y un plazo previsto de ejecución de tres meses, mientras que la redacción del proyecto tendrá un plazo estimado de dos meses.

Por otro lado, en la junta también se ha aprobado el expediente de contratación del servicio de explotación y mantenimiento del Punto Limpio del municipio de Ávila, que abarca la gestión integral de la instalación, el control y la gestión de los residuos aceptados, así como su correcto funcionamiento como centro gratuito de recogida selectiva de residuos procedentes de los hogares y aportados voluntariamente por los particulares.

Este servicio incluirá la recepción, identificación, clasificación, depósito y almacenamiento temporal de los residuos, así como el registro de datos, la limpieza y mantenimiento de las instalaciones, la elaboración de memorias y el desarrollo de campañas de sensibilización.

El contrato saldrá a licitación con un precio base de 75.797,68 euros, IVA incluido, por anualidad, para un periodo de dos años, con posibilidad de prórroga de un año.

OTROS ACUERDOS

En la misma sesión, se ha propuesto la adjudicación del contrato para la prestación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones de calefacción del Ayuntamiento de Ávila, en un contrato que estará dividido en cuatro lotes: el mantenimiento de calderas de gas, que se propone adjudicar a Calefacción Automática S.L. por 14.883 euros, IVA incluido, por anualidad; el mantenimiento de calderas de gasóleo, a Elecnor Servicios y Proyectos por 17.870 euros; el mantenimiento de calderas de pellet, a Dosgas Térmica por 3.286,72 euros; y el mantenimiento de sistemas de expansión directa, a Elecnor Servicios y Proyectos por 8.362,54 euros, IVA incluido en todos los casos.

Además, se ha aprobado el dictamen de la Comisión de Turismo sobre un acuerdo entre el Ayuntamiento de Ávila y el IES Jorge Santayana para la realización de la fase de formación en empresa u organismo equiparado de las ofertas de los grados D y/o E del sistema de Formación Profesional.