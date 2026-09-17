El Ayuntamiento de Ávila adjudica la rehabilitación de la Escuela Municipal de Música por más de 480.000 euros. En la foto José Ramón Budiño Sánchez, teniente de alcalde y portavoz del equipo de gobierno municipal. - AYUNTAMIENTO DE ÁVILA

ÁVILA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Ávila celebrada este jueves ha adjudicado el contrato correspondiente a las obras de rehabilitación del edificio de la Escuela Municipal de Música, conforme al Acuerdo Marco en materia de Urbanismo. La entidad BIC Restauración y Conservación ha sido la adjudicataria de esta intervención en el precio de 482.858,44 euros, IVA incluido, y un plazo estimado de ejecución de tres meses.

El proyecto planteará una rehabilitación integral del edificio, con el objetivo de adaptarlo a las necesidades de accesibilidad y a las necesidades normativas y de uso actuales, teniendo en cuenta que este inmueble tiene más de 40 años de antigüedad.

La intervención implicará la mejora de la eficiencia energética, actuación en el núcleo de escaleras, intervención en la envolvente de la fachada y sustitución de la carpintería, dotación de un aula nuevo, renovación de redes de fontanería y saneamiento, así como de la instalación eléctrica, entre otras actuaciones.

En el transcurso de las obras, la Escuela Municipal de Música traslada sus servicios a dependencias ubicadas en el número 59 de la calle Jesús del Gran Poder.

En la Junta de Gobierno Local celebrada este jueves, además, se ha aprobado una disposición de gasto por una cuantía de 4.000 euros, correspondientes a la aportación que realiza el Ayuntamiento de Ávila al convenio con la Universidad de Salamanca para el desarrollo del programa UniverUsal - Universidad Inclusiva.

Se trata de un programa de desarrollo científico, cultural y social que promueve la plena participación de personas con discapacidad en el Espacio de Educación Superior. El curso pasado, fue una veintena de participantes la que se graduó, mientras que el programa cuenta con medio centenar de alumnos.

También, esta mañana, se ha aprobado el dictamen sobre el nuevo convenio con la Consejería de Movilidad y Transformación Digital de la Junta de Castilla y León relativo al Espacio CyL Digital. A través de este acuerdo, de cuatro años de duración y posibilidad de prórroga por otros cuatro, el Ayuntamiento de Ávila cede el espacio que ocupa en la actualidad este servicio en la planta superior de la plaza de abastos para la continuación de su actividad.

IGUALDAD

Además, se ha prorrogado el contrato para la prestación del servicio de gestión del programa de intervención en la comunidad educativa que desarrolla el Ayuntamiento de Ávila con el nombre de ELI (Educar en la Igualdad). La entidad Vitaevents fue la adjudicataria el año pasado de este servicio que se prorroga por una anualidad, hasta noviembre de 2027, en el precio inicialmente pactado.

A través de este programa, el Ayuntamiento de Ávila plantea actuaciones en materia de igualdad y no discriminación con el alumnado de los centros educativos entre primer curso de Educación Infantil y cuarto de Educación Secundaria Obligatoria. En función de las edades, se aborda, mediante diferentes actividades, la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres y la prevención de la violencia de género.

SUMINISTROS

Además, se ha incoado el expediente de licitación del suministro de diverso material para el servicio de Obras, un contrato que se divide en tres lotes, correspondientes al suministro de arena, suministro de asfalto en frío y suministro de aglomerado asfáltico en caliente. El montante global de licitación asciende a 26.051,30 euro, IVA incluido.

También, en la reunión de esta mañana, se ha aprobado la modificación del contrato de suministro de energía eléctrica. Adjudicado en 2024 a la entidad Iberdrola Clientes, el contrato se modifica para incluir el suministro de energía eléctrica a las instalaciones del centro de usos múltiples de Narrillos de San Leonardo, lo que supondrá un importe anual de 274 euros, IVA incluido.

Igualmente, se ha propuesto la adjudicación del contrato basado en el Acuerdo Marco para la prestación del servicio de mediación de riesgos y seguros por la central de contratación de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).