Ayuntamiento de Ávila aprueba la concesión del Diploma al Mérito a la organista centenaria Montserrat Torrent

Un momento del pleno. - AYUNTAMIENTO

ÁVILA 29 May. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Ayuntamiento de Ávila ha aprobado hoy la concesión del Diploma al Mérito por la Ciudad de Ávila a la organista centenaria Montserrat Torrent.

La intérprete acude prácticamente de forma anual al Ciclo de Conciertos de Órgano Ciudad de Ávila y en el marco de esta actividad, el próximo 1 de junio, a las 20.30 horas, ofrecerá un concierto en la catedral de Ávila, momento que se aprovechará para entregarle dicho reconocimiento, señala el Consistorio a través de un comunicado.

También en el pleno celebrado se ha dado cuenta de los dictámenes de denominación de dos espacios en la ciudad. El primero de ellos será el Jardín del Historiador Francisco Vázquez García, nombre que recibirá la zona ajardinada existente frente al número 2 del paseo del Rastro y colindante, por la parte este de la zona, con la residencia Santa Teresa de Jornet.

La trayectoria del historiador, profesor, investigador y divulgador Francisco Vázquez (Ávila, 1942 - Madrid, 2025) estuvo marcada por una profunda vocación investigadora y, desde sus inicios, mostró un gran interés por el estudio del arte, especialmente, el barroco, lo que le llevó a recorrer durante años la provincia de Ávila.

Asimismo, se ha dado cuenta de la denominación como pasaje Sagasta al espacio público situado en la plaza del Mercado Grande, entre los edificios con los números 12 y 13. Esta denominación vendría a dar respuesta a un acuerdo plenario alcanzado el 11 de septiembre del año 1901, siendo alcalde de Ávila Carlos Sánchez Pousa.

En esa sesión, se dio lectura a una carta del entonces ministro de Agricultura, Industria y Comercio en la que se resolvía el expediente de abastecimiento, energía y riegos de la ciudad conforme a los deseos que se habían expresado desde el Ayuntamiento.

El pleno del Ayuntamiento acordó, en agradecimiento, entre otros aspectos, que una calle de la ciudad llevara el nombre de quien era presidente del Consejo de Ministros en ese momento, Práxedes Mateo-Sagasta (Torrecilla en Cameros, La Rioja, 1825 - Madrid, 1903), por el interés demostrado para la resolución y por su vinculación con la ciudad de Ávila.

La razón de elegir este punto de la ciudad responde, según la información recabada por el Cronista Oficial de la Ciudad de Ávila, a que es en esta zona donde se ubicaría el inmueble en el que Sagasta tenía una vivienda en Ávila, donde fijó su residencia veraniega desde 1887 hasta su fallecimiento.

RENUNCIA DE SONSOLES PRIETO

También en el pleno celebrado hoy se ha tomado conocimiento de la renuncia como concejal de Sonsoles Prieto y se ha dado cuenta de los decretos de su cese como teniente de alcalde y el nombramiento de Carlos López para la Tenencia de Alcaldía que ocupaba la cesada.

Además, se ha dado cuenta de la modificación de la composición de las comisiones informativas y de los órganos de trabajo y delegación de presidencias y vicepresidencias de comisiones informativas, además de aprobarse la modificación de la designación de concejales con dedicación exclusiva y dedicación parcial.

En el Área de Recursos Humanos, en el pleno, se ha dado cuenta del dictamen de propuesta de valoración y clasificación de los puestos de trabajo de agente/policía, oficial/cabo y trabajador social del Ayuntamiento. En este sentido, se establece un sistema general de valoración que sirva de base y guion para todos los puestos de trabajo del Ayuntamiento de Ávila.

Igualmente, esta mañana, se ha dado cuenta del dictamen de aprobación definitiva de la 14ª modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), relativa a las condiciones de los garajes y plazas de aparcamiento en usos derivados de la implantación de infraestructuras de interés general y de usos comerciales y de servicios privados de especial utilidad social, con el objetivo de adecuar la normativa de la ciudad a la normativa autonómica.