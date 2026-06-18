El Ayuntamiento de Ávila aprueba operaciones de contratación por más de cinco millones en infraestructuras y servicios

Plano de la intervención en el Polígono de Las Hervencias de Ávila - AYUNTAMIENTO DE ÁVILA

ÁVILA 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Ávila ha aprobado este jueves, en el seno de la reunión de la Junta de Gobierno Local, operaciones de contratación en infraestructuras y servicios por más de cinco millones de euros, entre las que se encuentran intervenciones en colegios públicos, en el Polígono de Las Hervencias y adjudicaciones de eventos culturales.

En primer lugar, se ha aprobado la incoación del expediente de contratación de las obras de rehabilitación de los patios de los centros de Educación Infantil y Primaria en los que se va a intervenir en el marco del Plan EDIL, financiado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder) 2021-2027.

Los trabajos, que incluirán actuaciones en materia de accesibilidad, eficiencia energética y renaturalización, entre otros, salen a licitación con un precio base de 2.367.225,27 euros, IVA incluido, y un periodo de ejecución estimado de entre dos y tres meses y medio, según ha expresado el Consistorio en un comunicado de prensa recogido por Europa Press.

El Ayuntamiento de Ávila ha planteado la creación de una red de colegios públicos "eficientes, accesibles y con espacios de convivencia", a través de actuaciones que se realizarán en los patios de nueve centros de la ciudad, como son Juan de Yepes, Santa Teresa, Santa Ana, Arturo Duperier, Claudio Sánchez Albornoz, Los Fresnos, Reina Fabiola, Cervantes y San Pedro Bautista (La Feria).

El Plan EDIL cuenta con 11 millones de euros, cofinanciados entre el Ayuntamiento de Ávila y fondos europeos, con un 60 por ciento de fondos europeos y un 40 por ciento de la Institución local, para actuar, por un lado, en esta red de colegios y, por otro, en la rehabilitación de la Ciudad Deportiva y la regeneración de su entorno.

POLÍGONO DE LAS HERVENCIAS

Además, en la Junta de Gobierno Local celebrada este jueves, se ha adjudicado el contrato de obras de mejora de las infraestructuras del polígono de Las Hervencias en su cuarta fase, a la entidad Fuenco SAU, en el precio de 1.777.321,77 euros, IVA incluido, y un periodo estimado de ejecución de diez meses.

Estos trabajos se enmarcan en las actuaciones cofinanciadas, a partes iguales, por el Ayuntamiento de Ávila y la Junta de Castilla y León en el marco del Plan Territorial de Fomento Industrial para Ávila y su entorno (PTF), y la intervención se centrará en las calles Jorge de Santayana, Río Duero, Río Chico y Río Becerril.

En esta operación se actuará por fases para realizar mejoras en redes de abastecimiento y saneamiento, así como en pavimentos, ordenación del tráfico, sistemas de seguridad y refuerzos de los sistemas de alumbrado.

MEJORA Y CONSERVACIÓN DE CALZADAS

Igualmente, se ha adjudicado el contrato de obras del proyecto y ejecución de las obras de mejora y conservación de las calzadas de las calles de la ciudad y sus barrios anexionados.

La entidad Padecasa Obras y Servicios SA ha sido la adjudicataria de este contrato en el porcentaje de baja ofertado del 16,27 por ciento para cada uno de los precios unitarios.

El Ayuntamiento de Ávila ha destinado a la denominada 'Operación Asfalto' 767.326,73 euros, IVA incluido, para la presente anualidad y posibilidad de un año de prórroga, y una vez realizada la adjudicación, la entidad adjudicataria tendrá que presentar el proyecto detallado de actuación, de forma previa a la propia ejecución de los trabajos, para su aprobación.

ANIMACIÓN SOCIOCOMUNITARIA

Por otra parte, en la reunión se ha aprobado la incoación del expediente de contratación del servicio de realización de diversos talleres y actividades de ejercicio físico y salud del programa de animación sociocomunitaria del Ayuntamiento de Ávila. El contrato sale a licitación con un precio base de 79.837,66 euros, IVA incluido, por un año de duración con posibilidad de otro de prórroga.

Estas actividades, que ofertarán el próximo curso en el conjunto del programa más de 1.500 plazas, están destinadas a mayores de 18 años y buscan favorecer "la participación, integración, cooperación, el mantenimiento y desarrollo de capacidades, habilidades y destrezas relacionados con los aspectos del desarrollo personal y cultural", además de ofrecer "una alternativa de ocio lúdica y educativa" y de favorecer "hábitos de práctica de actividad física".

A través de este servicio, se brindarán las actividades deportivas del programa de animación sociocomunitaria, como pilates, tai chi, zumba, bailes latinos, actividades acuáticas, mantenimiento deportivo, mantenimiento deportivo específico, gimnasia cardiovascular, ciclo indoor y también la gimnasia en los parques que se desarrolla durante los meses estivales.

SERVICIOS Y ACTIVIDADES

Asimismo, se ha adjudicado el contrato del servicio de mantenimiento de los paneles de información en las paradas del transporte urbano de Ávila, en el que la entidad Winfin Instalaciones SL ha sido la adjudicataria en el precio de 6.669,36 euros, IVA incluido, por un periodo de un año, con posibilidad de cuatro prórrogas anuales.

Estos catorce paneles electrónicos ofrecen en tiempo real información relativa a tiempos estimados de llegada de los autobuses, líneas y destinos, mensajes informativos e incidencias o información accesible mediante locución para personas con discapacidad visual.

Además, se ha adjudicado la concesión demanial a la entidad Impursa SAU, en el canon de 110,48 euros el metro cuadrado, para la explotación publicitaria, conservación, reposición y mantenimiento de marquesinas, postes y demás equipos accesorios para las paradas de autobús y otro mobiliario de interés general, en el término municipal de Ávila.

Por su lado, en la reunión se ha adjudicado también el contrato para la actuación de la Orquesta Paris de Noia Show, el 16 de octubre, en el marco de las Fiestas de Santa Teresa en la ciudad. La adjudicataria ha sido la entidad Lomunoia S.L. en el precio de 27.225 euros, IVA incluido.

También se ha autorizado el traslado del mercadillo de alimentación que se celebra los viernes en el Mercado Chico del 3 de julio, a la plaza de la Catedral, para permitir la instalación del escenario e infraestructuras para los conciertos de las Fiestas de Verano.

De la misma forma, y por la instalación del recinto ferial, se trasladará durante el mes de julio el mercadillo de textil que se establece en la explanada de la plaza de toros a la calle Camino del Gansino.

En último lugar, se han autorizado las actividades de la Semana Cultural de la Asociación de Vecinos Zona Norte - El Seminario, que se celebrará del martes 30 de junio al domingo 5 de julio.