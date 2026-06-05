Ayuntamiento de Ávila celebra 10 años del Día del Deporte en la Calle con una veintena de deportes en cuatro escenarios

Un momento de la presentación de la edición del Día del Deporte en la Calle. - AYUNTAMIENTO

ÁVILA 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Ávila celebrará el próximo 14 de junio el Día del Deporte en la Calle, que alcanza su décima edición y que ofrecerá la posibilidad a los más jóvenes de practicar una veintena de deportes en cuatro escenarios deportivos.

El teniente de alcalde de Turismo y Cultura del Consistorio abulense, Carlos López, y María Jesús Martín, del Área de Deportes del Ayuntamiento, han presentado hoy la programación del Día del Deporte en la Calle, que ha comenzado a promocionarse, con la colaboración de deportistas y clubes abulenses, desde hace unas semanas, invitando a participar en las diferentes actividades.

El 14 de junio, entre las 10 y las 13.30 horas, habrá cuatro zonas deportivas en las que se podrán practicar más de una veintena de deportes. En el Mercado Chico, habrá fútbol, gimnasia rítmica, kickboxing, voleibol y tenis. En el paseo del Rastro, ajedrez, atletismo, orientación, tenis de mesa y tiro con arco, además de un rocódromo de mayores dimensiones que en ediciones anteriores, que incluye, además, tirolina.

Además, en el jardín de San Vicente, se podrá practicar billar romano, calva, fútbol americano, herradura, llave, softball y tango y, en la plaza de Santa Teresa, baloncesto, balonmano, tenis de mesa y, como novedades, chase tag (el popular pilla pilla) y goalball, el único deporte paralímpico creado específicamente para personas ciegas y con discapacidad visual.

En este caso, con la colaboración de Pronisa, se contará con un balón con cascabeles, que permite su localización, para poder tirar a portería con los ojos vendados, con el objetivo de que los participantes se hagan a la idea de esta práctica deportiva, señala el Consistorio a través de un comunicado.

Ese mismo día, además, habrá un acto simbólico de celebración de los 10 años que cumple el Día del Deporte en la Calle. Será en el Mercado Chico, a las 11.00 horas, y se reunirá a clubes y deportistas que han participado en esta promoción.

Se contará, igualmente, con el acompañamiento musical de Bandué, que irá recorriendo los diferentes escenarios deportivos, además de con la colaboración de Policía Local y Protección Civil, presentes también en las actividades.

JÓVENES ENTRE 6 Y 14 AÑOS

Dirigida a jóvenes de entre 6 y 14 años, la actividad proporcionará a los participantes una camiseta y un carné que deben ir sellando en los deportes que van practicando.

La inscripción deberá realizarse, el mismo día, en el Mercado Chico o el Mercado Grande y, con ella, se dará también un número a cada participante para entrar en un sorteo de regalos que se realizará a partir de las 13 horas.

Para el desarrollo de toda la programación se cuenta con la participación de clubes y delegaciones, como las de ajedrez, deportes autóctonos, gimnasia, kick boxing, montaña y voleibol.