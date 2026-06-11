El Ayuntamiento de Ávila celebra en julio y agosto un campus para jóvenes de entre 10 y 15 años

ÁVILA 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Ávila, dentro de su programación de animación estival, organiza en los meses de julio y agosto un campus de verano dirigido a jóvenes de entre 10 y 15 años, según informan fuentes municipales.

En función de la actividad, el campus de verano contará con cinco talleres: tres, en el mes de julio y dos, en agosto. Todos ellos, de carácter gratuito, se realizarán en horario de mañana en las instalaciones de La Casa de las Ideas.

El primero de ellos será un campus de verano que llevará por título 'Explora y Crea'. Se desarrollará del 29 de junio al 3 de julio, de 10.00 a 14.00 horas, con actividades lúdicas, creativas y educativas para participantes de 10 a 13 años. El plazo para inscribirse finaliza el 19 de junio.

El segundo taller será un campus de inglés, del 6 al 10 de julio. Llevará por título 'Around the world in 5 days' y está dirigido a jóvenes de 10 a 13 años, con los que se practicará inglés de forma lúdica. El plazo de inscripción será del 15 al 26 de junio.

Asimismo, en julio, habrá un taller de robótica educativa con LEGO. Será del 20 al 24 de julio, para jóvenes de 10 a 15 años y en horario de 09.00 a 14.00 horas. En este caso, el campus se realizará en las instalaciones de Roboticole. La inscripción podrá realizarse del 1 al 15 de julio. Este mismo campus se realizará del 3 al 7 de agosto y la inscripción, en este caso, se podrá realizar del 1 al 29 de julio.

La programación de este mes se completará con un taller que llevará por título 'Mini filmmakers week'; se realizará del 10 al 14 de agosto, de 10.00 a 14.00 horas, en La Casa de las Ideas, para jóvenes de 10 a 13 años, con el objetivo de abordar técnicas de animación y producción cinematográfica mediante la creación de un cortometraje. La inscripción, igualmente, podrá realizarse del 1 al 29 de julio.

Las inscripciones para estas actividades podrán realizarse en el Espacio Joven Alberto Pindado o en la sede electrónica municipal: sede.avila.es