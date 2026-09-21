El Ayuntamiento de Ávila celebrará el Día Mundial del Turismo con visitas guiadas, charlas y entrada gratuita

ÁVILA 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Ávila ha programado entre los días 25 y 27 de septiembre una serie de actividades para conmemorar el Día Mundial del Turismo. La iniciativa contempla la celebración de visitas guiadas, charlas y demostraciones, además de la entrada gratuita a diversos espacios patrimoniales de la ciudad.

Según ha detallado el teniente de alcalde de Turismo y Cultura de Ávila, Carlos López, el programa comenzará el viernes en el palacio de Superunda con la presentación del libro titulado 'Vettón: entre dioses y bestias', obra de David Córdova Sánchez ambientada en el siglo III a.C.

La agenda de actos continuará el sábado en el mismo inmueble con una charla y demostración de cocina sefardí. La sesión correrá a cargo del cocinero e investigador gastronómico Javier Martín Zafra, autor de publicaciones como 'Sabores de Sefarad' y 'Gastrosimbología'.

Durante la jornada del domingo 27 de septiembre, fecha central del evento, el Consistorio ha dispuesto el acceso gratuito a la muralla abulense y al propio palacio de Superunda. En este espacio patrimonial los visitantes podrán recorrer el inmueble y contemplar la colección Caprotti - De la Torre, que alberga obras de Sorolla.

Finalmente, en el marco de las líneas de turismo sostenible impulsadas por el Ayuntamiento de Ávila, la programación incluye la visita guiada 'Muralla verde', con salida desde el jardín de San Vicente y de carácter gratuito previa inscripción.