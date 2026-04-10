Ayuntamiento de Ávila celebrará el Día del Niño con juegos, talleres creativos, pintura en el suelo y animación

ÁVILA 10 Abr. (EUROPA PRESS - 9

El Ayuntamiento de Ávila celebrará el próximo 18 de abril el 'Día del Niño' con varias actividades que, a través de las ludotecas municipales, animarán a los más pequeños a divertirse con juegos grupales y música.

Con el objetivo de que los niños celebren esta jornada y aprendan a relacionarse con personas de su edad, el Ayuntamiento ha programado una mañana de actividades gratuitas dirigidas a menores de 8 años y que se realizarán en la plaza del Mercado Chico.

Las actividades comenzarán a las 11.30 horas, con juegos libre para todos en los que se fomentará la actividad física, como juegos de saltos, con aros o cuatro en raya. También se invitará a diseñar vestuario y trabajar la creatividad en función de diferentes situaciones y a dibujar y pintar en el suelo, además de realizar juegos de animación dirigidos a niños de 2 a 8 años.

Desde las 13 horas, la música será protagonista, con baile con porteo para menores de 1 año -es necesario acudir con mochila o pañuelo de porteo-. Será una masterclass en la que se bailará a ritmo de k-pop y, para finalizar la jornada, se invitará a todos los participantes a despedir la celebración con juegos con paracaídas.