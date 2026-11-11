El Ayuntamiento de Ávila cifra en un 5% el seguimiento de la huelga y mantiene los servicios municipales mínimos

ÁVILA, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Ávila ha cifrado en un cinco por ciento de la plantilla el seguimiento de la huelga general al inicio de la jornada, en la que se están cumpliendo los servicios mínimos establecidos para garantizar la atención a la ciudadanía.

Las dos piscinas municipales han permanecido esta mañana sin servicio para el público en general, aunque sí han abierto para los grupos establecidos de CEAS y clubes, que cuentan con monitores y personal propio. El horario de tarde se mantendrá con la apertura habitual.

Por su parte, el servicio de recogida de residuos se ha desarrollado con normalidad, salvo en el polígono industrial de Vicolozano, donde no ha podido realizarse durante la noche debido a la presencia de piquetes informativos.

El Consistorio ha establecido los servicios mínimos para esta jornada con el objetivo de mantener los servicios municipales sin causar un grave perjuicio a la ciudadanía.

De este modo, los distintos servicios son atendidos con normalidad dentro de los turnos habituales establecidos para cada uno de ellos.