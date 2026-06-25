El Ayuntamiento de Ávila concederá la Medalla de Oro de la Ciudad a la UCAV

ÁVILA 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Ávila ha acordado proponer la incoación para la concesión de la Medalla de la Ciudad de Ávila, en su categoría Oro, a la Universidad Católica Santa Teresa de Jesús de Ávila (UCAV).

La propuesta celebra los 30 años de implantación de esta universidad en Ávila y destaca la contribución que, de manera significativa, ha realizado al progreso de la ciudad en las últimas décadas, han informado a Europa Press fuentes municipales.

La UCAV fue creada en 1996 y, desde entonces, según la propuesta aprobada, ha desarrollado una labor continuada de formación superior, investigación, transferencia del conocimiento y promoción de valores humanos, convirtiéndose en "una de las principales instituciones académicas de Castilla y León" y en "uno de los referentes más destacados de la ciudad de Ávila".

Entre los aspectos que se destacan para la concesión de este reconocimiento figuran su contribución "decisiva" al desarrollo de Ávila como ciudad universitaria así como el impacto económico y la generación de riqueza que ha supuesto desde su implantación.

De la misma forma, se reconoce la proyección nacional e internacional que ha supuesto para la ciudad de Ávila, el compromiso con la sociedad abulense, la aportación al conocimiento, la investigación y la innovación así como la defensa y promoción de los valores humanos y culturales, además de su papel como institución "estratégica" para el futuro de Ávila.

Por otro lado, la Junta de Gobierno ha aprobado disposiciones de gasto por una cuantía global de 274.962,91 euros correspondientes a siete líneas de subvenciones que otorga el Ayuntamiento de Ávila.

En concreto, se destinan 180.097 euros a las tres líneas de subvenciones deportivas; 34.081,15 euros a las entidades del Consejo Local de Barrio; 11.400 euros a los colectivos del Consejo Local de Mayores; 17.384,87 euros a las asociaciones del Consejo Municipal de Cooperación, y 31.999,89 euros a las ayudas que se conceden al Consejo Municipal de Personas con Discapacidad.

OTROS ACUERDOS

De la misma forma, se ha aprobado un convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Ávila y la Fundación Santa María la Real para la implantación del programa Hubs de Activación de la Empleabilidad.

El programa estará formado por proyectos que engloban varias acciones principales, todas ellas dirigidas a personas de entre 18 a 60 años, que se encuentren en situación de desempleo y que cumplan con los requisitos de participación de FSE+, dado que estará cofinanciado por Fondo Social Europeo Plus (FSE+).

Asimismo, se ha adjudicado el contrato privado para la actuación de la Orquesta El Combo Dominicano, el 11 de octubre, dentro de las fiestas de Santa Teresa, a la entidad Dena Debs S.L, en el precio de 24.200 euros, IVA incluido.

Igualmente, se ha incoado el expediente de arrendamiento, mediante concurso, del inmueble municipal ubicado en el barrio anexionado de Narrillos de San Leonardo, destinado a bar/cafetería. El precio base en concepto de renta se fija en 121 euros anuales, IVA incluido, por un periodo de dos años, con posibilidad de dos prórrogas anuales.

También se ha aprobado el convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Ávila y Renfe Viajeros para el servicio del tren Teresa de Ávila, así como el traslado del tradicional mercado de alimentación que se celebra los viernes en el Mercado Chico del viernes 4 de septiembre al miércoles 2 de septiembre, en la misma ubicación, por la celebración esa semana del Mercado Medieval.

De la misma forma, se ha autorizado la incoación, por segunda vez, del expediente para el servicio de explotación y mantenimiento del Punto Limpio del municipio de Ávila. El precio base de licitación asciende a la cantidad de 186.381,48 euros, IVA incluido, considerando dos años de contrato (93.190,74 euro/año) y, en el contrato, entre otros aspectos, se mantiene el servicio con los horarios actuales, que suponen apertura al público todos los días de la semana: de lunes a viernes, de 9.00 a 19.00 horas; y sábados, domingos y festivos, de 9.00 a 14 horas.

Asimismo, se ha dado cuenta de la propuesta de actualización del documento correspondiente a la Agenda 2030 Ávila, con el objetivo de introducir nuevas líneas de trabajo que permitan acometer medidas específicas de adaptación al cambio climático, con la puesta en marcha de actuaciones que atenúen las consecuencias de las olas de calor.

También se plantean acciones concretas, como el establecimiento de una red de refugios climáticos en centros educativos y otras zonas de la ciudad", que incluirá la creación de espacios que ayuden a reducir el efecto "isla de calor".