Ayuntamiento de Ávila conecta a jóvenes con mayores a través de actividades y experiencias

ÁVILA 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El programa 'Sonrisas entre generaciones' que desarrolla el Ayuntamiento de Ávila con alumnos del CEIP Arturo Duperier ha vivido hoy una actividad intergeneracional que ha llamado la atención sobre la técnica de tejer y también sobre los derechos humanos.

La teniente de alcalde de Servicios Sociales del Consistorio abulense, Paloma del Nogal, junto con el director del colegio, Roberto Resina, ha acompañado a los participantes en esta iniciativa que ha llevado por título 'Tejiendo derechos con Lo Bordamos', en la que alumnos de 1º y 2º cursos de Educación Infantil, y 1º y 2º cursos de Educación Primaria han aprendido de la mano de personas mayores cómo se realiza un tapiz.

En concreto, los mayores, guiados por Asunción de Álvaro, coordinadora voluntaria del taller de tejer 'Lo bordamos', que se enmarca en el Plan Ávila Contigo que desarrolla el Consistorio abulense, han enseñado el trabajo que han realizado a lo largo del curso: muestras del tapiz conmemorativo que han confeccionado de forma conjunta y en la que cada uno de los mayores ha plasmado un derecho fundamental, utilizando el textil como canal de narrativa artística, señala el Consistorio a través de un comunicado.

A su vez, los escolares han seleccionado una serie de derechos fundamentales vinculados a la infancia, para promover un espacio de diálogo y aprender a confeccionar su propio tapiz adaptado.

Esta actividad del programa 'Sonrisas entre generaciones' se completará el jueves con una jornada de teatro y sensibilización, a través de la representación, por parte de los mayores, de una breve obra titulada El hilo de la memoria.

Centrada en la memoria histórica del proceso de emigración español y en la defensa de los derechos fundamentales, la obra, bajo la dirección de Julio Encabo y con un grupo de mayores del programa Ávila Contigo como actores, busca visibilizar derechos que, pese a su reconocimiento universal, continúan siendo vulnerados en la vida cotidiana de muchas personas.

Tras la representación, además, se abrirá un coloquio intergeneracional con alumnos de entre 3º y 6º cursos de Educación Primaria, con el fin de asimilar conceptos representados, despertar la empatía intercultural y conectar las experiencias migratorias del pasado con los retos de convivencia actuales.