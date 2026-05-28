El Ayuntamiento de Ávila convertirá el anexo 2 del Estadio Adolfo Suárez en un campo de fútbol de césped artificial

El portavoz del equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Ávila, José Ramón Budiño. - AYUNTAMIENTO DE ÁVILA

ÁVILA 28 May. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Ávila ha aprobado la incoación del expediente de contratación de obras de construcción de un campo de fútbol de césped artificial sobre el campo de tierra anexo al estadio Adolfo Suárez.

Con un periodo estimado de ejecución de cuatro meses, este proyecto contará con una inversión superior a 800.000 euros (819.173,28 euro, IVA incluido), ha explicado el portavoz del equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Ávila, José Ramón Budiño.

Además, se ha dado el visto bueno a la formalización de colaboración entre el Ayuntamiento de Ávila y Caja Rural de Salamanca Sociedad Cooperativa de Crédito con el objetivo de modernizar y actualizar infraestructuras deportivas municipales. La finalidad del acuerdo será intervenir en la pista de atletismo de la Ciudad Deportiva.

Igualmente, se ha aprobado la propuesta de petición de ofertas de contratos basados sobre el Acuerdo Marco en materia de Urbanismo para acometer la redacción del proyecto de ampliación del cementerio municipal.

La ampliación plantearía el cerramiento perimetral, adecuación de terrenos y ejecución de las obras destinadas a darles uso funerario, cerrando una superficie total de 8.340 metros cuadrados e implicaría la abertura de tres pasos nuevos entre el recinto del cementerio existente y la zona de ampliación.

Esta intervención, que extendería la superficie del cementerio hacia su lado sureste, supondrá una inversión de 631.638,87 euros, IVA incluido, y se estima que el plazo de ejecución será de medio año. Para la redacción del proyecto se establece un periodo de dos meses.

INCENDIOS

En la Junta de Gobierno se ha aprobado la regulación del uso del fuego al aire libre y se han establecido las medidas preventivas para actuaciones o eventos que requieran el uso de fuego como hogueras en festividades o barbacoas durante la época que la Junta de Castilla y León declare de "peligro alto" de incendios forestales.

Budiño ha señalado que las medidas de la Junta se establecen desde el 1 de junio y el ámbito de aplicación será en todos los montes y una franja de 400 metros de ancho de perímetro de protección. También se establecen medidas preventivas en franja urbana que esté a menos de 400 metros de monte para minimizar el riesgo de incendios y, en época de peligro alto de incendios, se prohíbe la quema de restos al aire libre en terrenos urbanos o urbanizables, dentro de la franja de 400 metros alrededor del monte.

La regulación aprobada, en este sentido, establece la prohibición, desde el 1 de junio, de encender fuego en todo tipo de espacios abiertos de terrenos rústicos a más de 400 metros del monte, y en espacios públicos del área urbana dentro del término municipal, así como una serie de especificidades en este ámbito.

De la misma forma, se regula el uso, en suelo urbano del término y también en parcelas privadas, de asadores, barbacoas, planchas, hornillos eléctricos y de gas, y de cualquier otro elemento que pueda causar fuego.

Se recuerda, igualmente, a los vecinos de Ávila capital y de los barrios anexionados la obligación de mantener en condiciones de salubridad y seguridad sus bienes inmuebles, y que los restos vegetales originados en el mantenimiento de parcelas y solares deben ser eliminados y/o retirados utilizando medios conforme a la normativa.

Por otro lado, se ha analizado la situación de los embalses de los que se abastece la capital abulense, que se mantienen al cien por cien de su capacidad total, misma situación que hace un año en estas fechas y que la semana pasada. El abastecimiento continúa realizándose desde Serones y Becerril.

También, en la Junta de Gobierno Local, se han aprobado las bases y convocatoria que han de regir el proceso de provisión en propiedad de un total de 19 plazas de administrativo de Administración General (AGE) vacantes en la plantilla de personal funcionario del Ayuntamiento.

Por un lado, se convocarán 12 plazas correspondientes a las ofertas de Empleo Público de los años 2025 (seis) y 2026 (seis) que se cubrirán por el sistema de oposición libre. De estas plazas, dos se reservan al turno de discapacidad. Además, se aprueban las bases y la convocatoria para cubrir siete plazas más, correspondientes, igualmente a las ofertas de Empleo Público de 2025 (una) y 2026 (seis), que se cubrirán por el sistema de concurso oposición restringido.

En ambos casos, y una vez publicadas las bases correspondientes, el plazo de presentación de instancias será de 20 días naturales, contados a partir del siguiente a la publicación del extracto de cada convocatoria en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

OTROS ACUERDOS

En el Área de Contratación, se ha autorizado la prórroga del contrato del servicio de actividades para la tercera edad en el Centro Municipal Jesús Jiménez Bustos y en las aulas de estimulación mental y memoria y de comunicación.

La prórroga se establece con la entidad adjudicataria en 2024 de este contrato, Podium Gestión Integral, por un año, hasta el 30 de septiembre de 2027, en el precio de 94.864 euros, IVA incluido. En las aulas de estimulación mental participan medio millar de personas, mientras que todas las actividades que se desarrollan a través del centro Jesús Jiménez Bustos y que se engloban en el programa 'Ávila Contigo' cuentan con cerca de 4.000 usuarios.

Asimismo, se ha adjudicado, a la entidad Ren-Core Espectáculos, el contrato privado para la celebración del concierto de Camela en Ávila el próximo 11 de julio, dentro de las fiestas de verano, en el precio de 18.150 euros, con un valor estimado del contrato de 65.000 euros.

También, se han aprobado las propuestas de adjudicación de los contratos privados para los conciertos de las orquestas El Combo Dominicano y París de Noia los días 11 y 16 de octubre, dentro de las fiestas de La Santa, a las entidades Dena Debs y Lomunoia, en los precios de 24.200 y 27.225 euros, respectivamente.

Entre otros asuntos, además, se ha aprobado la incoación del expediente para distinguir con el diploma al mérito por la ciudad de Ávila a la intérprete de órgano Montserrat Torrent y Serra, nacida en Barcelona en 1926, al considerar su sobresaliente y destacada trayectoria y también coincidiendo con la celebración el pasado 17 de abril de su centenario.

Recordar que en Ávila tenemos el privilegio prácticamente todos los años de contar con la presencia y maestría de Montserrat Torrent en el ciclo de conciertos de órgano Ciudad de Ávila y, de hecho, ofrecerá el próximo 1 de junio en la Catedral de Ávila un concierto dentro de ese ciclo a las 20.30 horas. Será, es el momento, tras la aprobación en el pleno del expediente, de otorgar a la intérprete este reconocimiento.

Asimismo, se ha propuesto la solicitud a la Dirección General de la Guardia Civil de cesión de una unidad inoperativa de helicóptero del Instituto armado.

"Esta solicitud proviene del deseo de poder materializar de forma permanente y expresa el reconocimiento público de la ciudad de Ávila a la Guardia Civil a través de un homenaje en forma de monumento conmemorativo", ha señalado Budiño, quien ha añadido que la instalación de la misma se estudiará por los servicios técnicos.