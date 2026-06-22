Ayuntamiento de Ávila denuncia la quema de contenedores y daños en árboles y pide colaboración para dar con autores

Contenedor dañado. - AYUNTAMIENTO

ÁVILA 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Ávila denuncia actos vandálicos que se han producido este fin de semana en la ciudad y solicita la colaboración ciudadana para aportar indicios sobre los hechos ocurridos y dar con los autores.

Los actos vandálicos han afectado, en las noches del sábado al domingo y del domingo al lunes, a dos contenedores situados en la calle Santa Fe, donde se ha quemado un contenedor cada noche.

En esta ocasión, además, los vándalos no sólo han atacado mobiliario urbano sino que, la noche del sábado al domingo la han tomado también con árboles jóvenes en dos puntos de la ciudad: plaza del Corral de las Campanas y avenida de Portugal, junto al jardín del Recreo, donde han tronchado un par de ejemplares, señala el Consistoiro a través de un comunicado.

El Ayuntamiento de Ávila ha puesto en conocimiento de Policía Local y Policía Nacional estos hechos para abrir las investigaciones oportunas y se solicita la colaboración ciudadana para aportar indicios sobre lo ocurrido, de cara a identificar a los posibles autores.