Ayuntamiento de Ávila desbrozará más de medio centenar de espacios con un presupuesto de licitación de 60.000 euros

ÁVILA 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Ávila llegará a más de medio centenar de espacios de la ciudad con trabajos de desbroce, después de que la Junta de Gobierno Local haya incoado el expediente de contratación del servicio para realizar tareas de desbroce y limpieza de maleza en diversas zonas de la ciudad.

El contrato sale a licitación por 65.000 euros, IVA incluido, e incluye actuaciones en, al menos, medio centenar de espacios de la ciudad; entre ellos, la zona sin riego del lienzo norte de la muralla, el parque de El Soto y el preSoto, el aparcamiento detrás del palacio de congresos y la pista de hípica, los entornos de la ermita de San Segundo y de Los Cuatro Postes, la zona verde del polígono de Vicolozano y las glorietas de este espacio, el entorno de la urbanización El Pinar, diversos espacios ajardinados o las zonas del convento de Las Gordillas o de las ruinas de Los Jerónimos, además de actuaciones en los barrios anexionados.

Servicios Igualmente, se ha incoado el expediente de contratación del servicio de concertación de diversas pólizas de seguro. Este contrato se divide en tres lotes, correspondiente el primero de ellos al seguro de flota de vehículos (32.750 euro, exento de IVA); el segundo, al seguro de accidentes colectivo (8.800 euro, exento de IVA) y, el tercero, al seguro de vida colectivo (53.450 euro, exento de IVA).

El contrato sale a licitación por un año, con posibilidad de una prórroga anual, informa el Consistorio a través de un comunicado.

Asimismo, se ha autorizado la disposición de gasto que, por una cuantía de 4.000 euros, se destina a la Federación de Asociaciones de Personas Sordas de Castilla y León para el servicio de intérpretes de lengua de signos española (LSE).

También en la reunión de este órgano de Gobierno municipal ha otorgado el apoyo del Ayuntamiento de Ávila al proyecto denominado 'SporTEA: Observatorio y herramientas para la participación igualitaria de las personas con autismo en actividades deportivas', presentado por la Federación Autismo Castilla y León a la convocatoria de ayudas 2026 de programas sociales por territorio en Castilla y León de la fundación La Caixa.

Homenaje La Junta de Gobierno Local se ha adherido, un año más, a la campaña que desarrollará la Fundación Miguel Ángel Blanco en el marco del 29º aniversario del secuestro y asesinato del concejal de Ermua (Vizcaya) a manos de la banda terrorista ETA. Este año, el lema de la campaña es 'Tu legado nos compromete'.

El Ayuntamiento de Ávila tiene previsto realizar un acto de homenaje en memoria de Miguel Ángel Blanco y de todas las víctimas del terrorismo el viernes 10 de julio.

ACTIVIDADES

También hoy, en la Junta de Gobierno Local, se han autorizado las fiestas de san Juan Bautista que organiza la Asociación Cultural Salud y Esperanza del 12 al 24 de junio, así como las actividades de celebración de las fiestas patronales en Urraca Miguel del 2 al 5 de julio.

Igualmente, se autoriza la instalación de una fan zone en las inmediaciones de la plaza de toros de Ávila, con motivo de la corrida de toros que se va a realizar el próximo 20 de junio.

Y también se autorizan las actividades que se van a realizar en diversos espacios de la ciudad coincidiendo con el evento denominado The GetStrong Championship, que acogerá Ávila los días 20 y 21 de junio.

Reservas de agua En cuanto a las reservas de agua, los embalses de los que se abastece la capital abulense se encuentran al 96,6 por ciento de su capacidad total; esto es un 3,4 por ciento menos que hace un año en estas mismas fechas, y 2,4 puntos menos que la semana pasada.

El abastecimiento se continúa realizando desde los embalses de Serones y Becerril, concluye la información.